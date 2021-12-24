В декабре в Украине утонуло более 30 человек: спасатели напомнили, как вести себя на льду
С начала декабря 2021 года на водоемах Украины утонул 31 человек, из которых трое – дети. Спасатели призвали граждан быть бдительными и не выходить на тонкий лед.
Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. В частности, в службе дали несколько советов по поведению поблизости и на водоемах, когда лед слишком хрупкий:
выходить на замерзший водоем только при устойчивой морозной погоде;
не выходить на лед, когда неизвестна его толщина и крепость;
переходить водоемы в специально оборудованных местах;
не спускаться на лыжах с берега на непроверенный лед;
не собираться на льду большими группами;
нельзя выходить на лед в местах, где имеются: соединение рек, быстрое течение, вмерзшие в лед доски, палки и другие предметы, разная окраска льда;
не выходить на замерзший водоем во время сильного перепада температуры и потепления;
не употреблять спиртные напитки у водоемов;
следить за досугом детей и объяснять им опасность тонкого льда.
Напомним, 23 декабря в Херсонской области под лед провалились восьмилетние дети. Тело одного из них спасатели извлекли из пруда, продолжаются поиски еще одного. По информации спасателей, они играли на тонком льду. К поисково-спасательной операции привлечены 4 человека и 2 единицы техники.
А в Житомире 7 декабря в озеренашли мертвыми двух студентов агротехколледжа – 18-летнего Назара и Ярослава, которому было 20 лет. Ребята пропали 5 декабря – не вернулись ночевать в общежитие.
Предварительная причина смерти студентов утопление – Их тела нашли в техническом водоеме, расположенном возле общежития колледжа, где учились и проживали Назар и Ярослав. Следователи считают, что подростки могли провалиться – лед был проломлен в нескольких местах.
В Ивано-Франковской области 12-летний мальчик провалился под лед на городском озере. Его спасли местные жители и передали медикам.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на озере в парке Отрадный чуть не утонула провалившаяся на льду девочка. Спас ребенка неравнодушный прохожий, вытащивший несовершеннолетнюю с помощью стремянки.