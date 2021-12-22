В Киеве едва не утонула девочка, которая провалилась на тонком льду. Видео

В Соломенском районе Киева на озере в парке Отрадный едва не утонула девочка, которая провалилась на льду. Спас ребенка неравнодушный прохожий, который вытащил несовершеннолетнюю с помощью лестницы.

Об этом сообщил Telegram-канал Киев без цензуры. Судя по всему, девочка каталась на горке и случайно выехала на пруд (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Посмотрите, что творят дети на Отрадном! С другой стороны озера, ребёнок лет трёх, слетел с обрыва, его родители ели достали, там нет возможности вылезти, высоко, особенно если трещит лед", – говорится в сообщении.

Видео дня

На опубликованном видео можно увидеть, что девочка провалилась под лед и на помощь к ней сразу же пришел мужчина. Он положил рядом с ребенком лестницу, благодаря которой тот смог вылезти на берег.

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