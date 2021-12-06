В Украине отмечают День Вооруженных сил: торжественные мероприятия проходят в Харькове, Киеве, Одессе, Львове. Онлайн-трансляция

В шести городах Украины в понедельник, 6 декабря, проходят торжества по случаю 30-й годовщины Вооруженных сил Украины. В рамках празднования проводят телемост Харьков – Киев – Краматорск – Львов – Одесса – Озерное.

В торжествах принимают участие руководство Министерства обороны Украины и ВСУ. Украинский президент принимал участие в параде в Харькове. Он проходил на площади Свободы. (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В программе празднования:

демонстрация новых образцов вооружения и военной техники;

церемонии вручения боевых знамен и почетных наименований воинским частям;

награждение военнослужащих государственными наградами.

Видео дня

Мероприятие началось с минуты молчания в память про погибших военных Украины, а также жертв катастрофы Ан-26 под Чугуевом.

Президент также объяснил, почему выбрали харьковскую площадь Свободы для празднования 30-летия ВСУ.

"Это знаково, ведь свобода для нас – это самая большая ценность, которая, я уверен, не имеет ограничений, это символ нашего государства, всей Украины, которую защитили от агрессии России в 2014 году и продолжают защищать сегодня наши военные всей страны. Сегодня мы чествуем их на западе, востоке, севере, юге и в центре. В Киеве и во Львове, в Одессе и на Житомирщине, в Харькове на площади Свободы, в Краматорске на площади Мира", – отметил глава государства.

На главной площади города состоялся военный марш и передача техники боевым бригадам – 3 танка Т-64БВ, 10 бронетранспортеров БТР-4Е и 10 бронированных автомобилей "Казак-2М1".

К 30-летию ВСУ в Краматорске на площади Мира была выставлена военная техника. Краматорчане и гости города могли побывать внутри боевых машин, услышать настоящие истории от участников боевых действий, передает "Восточный Проект – Новости Краматорска" в Facebook.

Военным в Краматорске передали 34 единицы ББКМ "Козак-2М1".

Министр обороны Алексей Резников принял участие в церемонии включения в состав ВМС ВСУ 2 патрульных катеров типа "Айленд", а также в передаче другой техники. Мероприятие проходило на морвокзале.

В селе Озерное Воздушным Силам передали вертолет Ми-8 и по одному самолету Л-39, Су-27 и АН-26.

Представители ВСУ получили в свое распоряжение 15, 13 и 12 единиц автомобилей HMMWV. Мероприятие в Киеве прошло на Михайловской площади, а во Львове – на площади возле Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Напомним, по случаю Дня Вооруженных сил Украины командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев обратился к защитникам. По его словам, в этот день чествуют отважных и смелых людей, являющихся настоящими патриотами своего государства, которые в любую минуту готовы стать для него защитой и опорой.

Сам Зеленский также обратился к военным по случаю праздника. Он напомнил, что именно в этот день 30 лет назад была создана национальная армия. Президент подчеркнул, что армия Украины за время своей новейшей истории прошла сложный путь формирования дееспособной и высокоорганизованной боевой структуры. Теперь наши военные уверены в своих силах и способны сломать любые планы врага.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 декабря на Михайловскую площадь в Киеве свезли военную технику. Вечером здесь будет проведена официальная часть празднований, посвященных 30-летию Вооруженных сил Украины.