В Украине отмечают День Вооруженных сил: Наев обратился к защитникам Украины. Видео

В понедельник, 6 декабря, украинцы отмечают День Вооруженных сил Украины. В частности, чествуют отважных и смелых людей, которые являются настоящими патриотами своего государства, в любую минуту готовые стать для него защитой и опорой.

С такими словами к защитникам обратился командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев. В Facebook также опубликовали видео этого поздравления (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Закаленные в боях за территориальную целостность нашего государства Вооруженные силы восьмой год подряд отмечают этот праздник в условиях российско-украинской войны", – напомнил он.

Боевых собратьев и сестер командующий ОС ВСУ поблагодарил за добросовестную службу, мужество и храбрость.

Видео дня

"Ваша любовь к Родине, готовность к самопожертвованию, верность военной присяге, доблесть и победа – залог счастливого будущего на родной земле", – подчеркнул Наев.

В то же время генерал-лейтенант почтил светлую память погибших Героев, отдавших жизнь за свободу и независимость нашего государства. Их он назвал лучшими сыновьями и дочерьми Украины, подвиг которых будет вечно оставаться в сердцах миллионов людей.

"По случаю праздника желаю всем нам крепкого здоровья, согласия, семейного уюта и воодушевления в военном деле. Дорогие украинцы, военнослужащие ВСУ делают все для того, чтобы оставаться гарантом стабильности и безопасности государства. Именно ваша вера в украинскую армию дарит нам уверенность в своих силах", – подытожил Наев, завершив поздравление лозунгом "Слава Украине! Вместе победим!".

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне, 5 декабря, командующий ОС ВСУ Сергей Наев поздравил украинцев с Международным днем добровольца. Он подчеркнул, что сегодня волонтеры стали посредниками между украинским и военными, стали их поддержкой и опорой.