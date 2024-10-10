На Прикарпатье медведица напала на мужчину, собиравшего грибы: он получил тяжелые травмы

В Ивано-Франковской области медведица с медвежатами напала на мужчину, собиравшего грибы. Пострадавший получил тяжелые травмы и сейчас находится в больнице в Калуше.

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Инцидент произошел вблизи села Кузьминец. Об этом сообщает "Суспільне".

Глава Ивано-Франковской областной организации Украинского общества охотников и рыбаков Михаил Лущак рассказал, что медведица четырежды атаковала мужчину. Животное погрызло пострадавшему ноги и повредило артериальные сосуды. К сччатью, мужчине удалось спастись.

Мужчина сейчас находится в хирургическом отделении Калушской центральной районной больницы. Директор стационарной помощи медучреждения Ярослав Кинаш рассказал, что пациент поступил в больницу 8 октября вечером с множественными рваными ранами рук и головы. Сейчас состояние мужчины стабильное.

Глава Ивано-Франковской областной организации Украинского общества охотников и рыбаков советует во время встречи с медведями не кричать громко и не брать с собой собак, потому что чрезмерная шумиха может спровоцировать животное. Также не надо бежать, потому медведь быстрее бегает. Кроме того, нельзя смотреть медведю в глаза. Чтобы спасти себе жизнь, нужно медленно двигаться назад, но не поворачиваться к медведю спиной.

Напомним, бурый медведь попал в камеру украинских пограничников вблизи Румынии. Они предположили, что животное забрело на нашу территорию после купания в Тисе.

Как сообщал OBOZ.UA, весной в Румынии медведь набросился на туристку, которая хотела сделать с ним селфи. Попытка сфотографировать дикое животное обернулась для 72-летней британки ранением, ее госпитализировали.

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