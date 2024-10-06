Гость из румынских лесов: украинские пограничники зафиксировали возле Тисы бурого медведя. Видео

Бурый медведь попал в камеру украинских пограничников вблизи Румынии. Они предположили, что хищник забрел на нашу территорию после купания в Тисе.

Видео дня

Гость из румынских лесов "засветился" возле закарпатского города Тячев. Видео 6 октября опубликовали в официальных соцсетях ГПСУ.

Пограничники подчеркнули, что неподалеку от места, где камеры зафиксировали движение косолапого, по реке Тиса пролегает граница с Румынией.

С румынской стороны в этой местности расположены горы и густой лес, где, предполагают, и обитает бурый.

"После купания в Тисе ему, похоже, просто захотелось попутешествовать", – говорится в описании видео.

В августе пограничники уже сообщали о подобном случае с медведем, который произошел в Карпатах. Они подчеркнули: это также свидетельствует о том, насколько опасными могут быть самостоятельные прогулки в горах для туристов или уклонистов при попытке незаконного пересечения границы.

Как сообщал OBOZ.UA, весной в Румынии медведь набросился на туристку, которая хотела сделать с ним селфи. Попытка сфотографировать дикое животное обернулась для 72-летней британки ранением, ее госпитализировали.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!