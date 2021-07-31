На популярном украинском курорте стало меньше медуз и появились дельфины. Видео

На украинском курорте Приморский посад, что на побережье Азовского моря в Приазовском районе Запорожья, стало гораздо меньше медуз и появились дельфины. Морская вода чистая и в ней теперь более охотно купаются отдыхающие.

Местные жители тоже подчеркнули, что в последний месяц наконец могут наслаждаться отдыхом в полной мере. Об этом пишет портал "РИА Мелитополь" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что из-за последнего шторма на Примпосаде медузы ушли. Также больше не жалуются люди на предыдущие нашествия комаров или божьих коровок. Насекомые, конечно же, есть, но с ними справляются репеленты.

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По словам отдыхающих и местных жителей, на море действительно стало хорошо – изнуряющей жары нет, а вода теплая.

Приятным же сюрпризом стало то, что к берегу начали чаще подплывать дельфины.

Накануне их запечатлел на видео турист в Примпосаде. Автор сопроводил ролик лаконичным описанием: "Медуз нет, дельфины есть".

Отметим: по словам кандидата биологических наук Петра Кулика, медузы на Азовском море не исчезнут никогда. В то же время то, какой будет их концентрация, будет зависеть от изменений солености морской воды.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Затоке на Одесщине отдыхающие купили фальшивые тигровые креветки, которые были сделаны просто из желатина. Покупатель записала видео, рассказав, как в курортном поселке обманывают туристов.