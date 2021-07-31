Ученый объяснил, когда медузы исчезнут из Азовского моря

Вероятно, медузы никогда не исчезнут из Азовского моря. Однако все зависит от изменений солености водоема.

Об этом изданию Hromadske рассказал кандидат биологических наук Петр Кулик. Он объяснил, что количество медуз также зависит от погоды и температуры воды.

Так, в этом году их стало больше из-за преобладания теплых черноморских течений. Медузы приплыли весной из Черного моря, начали расти и быстро размножаться в теплой воде.

Кулик пояснил, что пока соленость воды в Азовском море не снизится хотя бы до 13 промилле, медуз летом будет очень много. Кроме того, согласно прогнозу ученых, в ближайшие годы соленость моря будет только расти, поэтому медузы никуда не денутся.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, летом 2021 года украинцы жалуются на большое количество медуз в Азовском море. Проблема связана с тем, что увеличивается соленость моря, а вместе с тем улучшаются условия для их развития.