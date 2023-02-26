На концерте в ''Лужниках'' заставили благодарить за ''спасение'' девочку, маму которой убили оккупанты в Мариуполе — росСМИ

На концерте, который состоялся на стадионе "Лужники" в Москве 22 февраля, заставили благодарить за "спасение" девочку из Мариуполя. Журналисты выяснили, что ее маму убили сами же российские оккупанты.

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Об этом сообщает издание "Важные истории". 15-летняя Аня Науменко со сцены сказала: "Спасибо дяде Юре за то, что он меня, мою сестру и сотни тысяч детей спас с Мариуполя".

Рядом с ней на сцене стояла младшая сестра Каролина, которая от громких звуков закрывала уши.

Журналисты выяснили, что девочки действительно родом из Мариуполя, у них еще есть младший брат Даниил, судьба которого на данный момент неизвестна.

Аня – самый старший ребенок в семье, но детство она провела в детском доме. У Ольги Науменко регулярно изымали детей, поскольку она вела асоциальный образ жизни, но потом возвращали.

После начала широкомасштабной войны, семья Науменко – Ольга с ее гражданским мужем Артуром и дети – сначала прятались от обстрелов в Левобережном центре культуры (бывший ДК строителей), а потом в здании Левобережной администрации (райисполкома).

"Девочка Аня вместе с мужчинами под бомбежками бегала в АТБ за продуктами. За детьми смотрели все, кроме мамы", – рассказала жительница Мариуполя Екатерина, которая находилась с ними в подвале.

Ольгу Науменко убило в первых числах апреля осколками российских снарядов, когда она "выбежала за сигаретами". Это произошло недалеко от 4-й больницы. Ее похоронили прямо на территории медучреждения.

После этого детей и всех, кто был в подвале, российские оккупанты насильно вывезли на эвакуацию.

В одной из соцсетей у Ани местом жительства значится подмосковное село Никитское, но двое подростков из Мариуполя утверждают, что Аня учится с ними в Мариуполе, а уехала всего "на неделю". Два месяца назад Аня опубликовала грустное видео с подписью "Мама. Я хочу к тебе".

Стоит отметить, что Анна Науменко во время "благодарственной речи" в "Лужниках" забыла слова, которые должна была говорить.

Кроме Ани, настоящих юных мариупольчан, соседи опознали мальчика Костю. Люди рассказали много жутких деталей о семье.

К примеру то, что их дети делились с Костей конфетами, они вместе с родителями мальчика – Игорем и Кристиной пытались спастись от вражеских самолетов, сбрасывающих бомбы на многоэтажки с мирными жителями, стояли в луже крови и даже переступали через трупы других соседей, которых убила Россия.

Как сообщал OBOZREVATEL, на пропагандистском мероприятии выступил кремлевский диктатор Владимир Путин, заявивший, что Россия – это семья. В своем выступлении на мероприятии он снова говорил о войне против Украины. В этот раз Путин был особенно пафосный и необычайно лаконичный.

Но его выступление наткнулось на обратную реакцию. Пользователи социальных сетей возмущены и обижены позитивным порядком диктатора в то время, как их близкие и знакомые гибнут на поле боя, а материальное положение каждого россиян уже буквально "пробило дно" из-за санкций.

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