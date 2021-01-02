На Кировоградщине зафиксировали рекордно низкое количество больных COVID-19

На Кировоградщине за прошедшие сутки обнаружили только 22 инфицирования коронавирусом, что стало наименьшим суточным показателем среди всех областей Украины.

Примечательно, что в этом регионе за 1 января не зафиксировали и ни одного случая смерти от COVID-19. Это следует из данных сайта Совета нацбезопасности и обороны (СНБО).

Именно в Кировоградской области подтверждено наименьше случаев коронавирусной инфекции – 8544 из всех 1 069 517, выявленных с начала пандемии в стране.

За прошедшие сутки болезнь удалось преодолеть еще 48 пациентам, всего вылечились уже 4419. Вирус унес жизни 254 жителя области. Официальные данные свидетельствуют, что сейчас им там болеет 3871 человек.

Кроме Кировоградщины, менее 100 случаев COVID-19 за предыдущие сутки выявили в таких регионах:

Закарпатская область – 94;

Луганская область (кроме оккупированных территорий) – 93;

Тернопольская область – 81;

Винницкая область – 66.

В общем 1 января COVID-19 диагностировали у 5038 украинцев, что на 4394 меньше, чем в предыдущие сутки (9432 случая за 31 декабря). От COVID-19 умер 18 731 гражданин (+51 за сутки), при этом побороть его смогли 722 615 человек (+2606).

Такое небольшое, по сравнению с предыдущими днями, количество новых заражений в сутки можно объяснить тем, что украинцы обычно меньше обращаются к врачам в выходные. Кроме этого, говорят специалисты Министерства здравоохранения, лаборатории проводят меньше тестирований. Объективным же показателем по заболеваемости коронавирусом является количество госпитализаций – например, 31 декабря в больницы с этим диагнозом попали 2559 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, за сутки 31 декабря в четырех областях Украины не выявили смертей от коронавируса.