На Кіровоградщині зафіксували рекордно низьку кількість хворих на COVID-19

На Кіровоградщині минулої доби виявили лише 22 інфікування коронавірусом, що стало найменшим добовим показником серед усіх областей України.

Примітно, що в цьому регіоні за 1 січня не зафіксували й жодного випадку смерті від COVID-19. Це випливає із даних сайту Ради нацбезпеки й оборони (РНБО).

Саме в Кіровоградській області підтверджено найменше випадків коронавірусної інфекції – 8544 із усіх 1 069 517, виявлених із початку пандемії в країні.

Минулої доби хворобу вдалося подолати ще 48 пацієнтам, усього вилікувалися вже 4419. Вірус забрав життя 254 жителів області. Офіційні дані свідчать, що нині на нього там хворіє 3871 особа.

Крім Кіровоградщини, менш ніж 100 випадків COVID-19 за попередню добу виявили в таких регіонах:

Закарпатська область – 94;

Луганська область (крім окупованих територій) – 93;

Тернопільська область – 81;

Вінницька область – 66.

Загалом 1 січня COVID-19 діагностували у 5038 українців, що на 4394 менше, ніж попередньої доби (9432 випадки за 31 грудня). Від COVID-19 помер 18 731 громадянин (+51 за добу), водночас побороти його змогли 722 615 осіб (+2606).

Таку невелику, порівняно з попередніми днями, кількість нових інфікувань за добу можна пояснити тим, що українці зазвичай менше звертаються до лікарів на вихідних. Крім цього, кажуть фахівці Міністерства охорони здоров’я, лабораторії проводять менше тестувань. Об’єктивним же показником щодо захворюваності на коронавірус є кількість госпіталізацій – наприклад, 31 грудня до лікарень із цим діагнозом потрапили 2559 осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за добу 31 грудня у чотирьох областях України не було виявлено смертей від коронавірусу.