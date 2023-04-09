На Киевщине во время столкновений под храмом УПЦ МП умер мужчина

В субботу, 8 апреля в селе Липовец Кагарлыкской общины в Киевской области во время столкновений между прихожанами УПЦ МП и ПЦУ умер мужчина. Покойник был прихожанином Православной церкви Украины и в столкновениях не участвовал, а стоял неподалеку.

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Об этом сообщает "Кагарлик.City". По информации издания, мужчине, который имел проблемы с сердцем, внезапно стало нехорошо и он умер.

Отмечается, что ранее Липовецкая сельская община приняла решение о переходе храма в подчинение Православной церкви Украины и намеревалась получить ключи от храма.

"В субботу, 8 апреля, в церковь пришли прихожане ПЦУ с требованием к священнику УПЦ передать им ключи от храма. Когда тот отказался это делать, прихожане ПЦУ попытались зайти в храм. В этом им начали мешать представители УПЦ. Началась толкотня. Рядом с местом происшествия находился местный житель, которому внезапно стало нехорошо, и он умер", – говорится в сообщении.

В полиции сообщили, что следов насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено. По уточненным данным, умерший имел болезнь сердца.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 8 апреля в разных регионах Украины прошли массовые акции против УПЦ Московского патриархата. Местные жители пришли под стены храмов в Хмельницкой, Львовской и Житомирской областях с требованием перехода в ПЦУ.

В Каменце-Подольском УПЦ МП привезла "массовку" против перехода храма в Православную церковь Украины, но жители не сдались и приняли историческое решение.

Тем временем во Львове разгорелся скандал вокруг главного храма УПЦ МП, перешедшего в Православную церковь Украины. Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что для храма есть два варианта: официально присоединиться к ПЦУ или же пройти процесс национализации. По его словам, все необходимые документы уже подготовили.

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