Во Львове разгорелся скандал вокруг церкви УПЦ МП, которая переходит в ПЦУ: вмешалась полиция. Видео

Заместитель главы Львовского областного совета Юрий Холод 5 апреля сообщил, что громада Свято-Георгиевского Кафедрального собора Львовской епархии УПЦ МП проголосовала за переход в Православную церковь Украины. Теперь он будет называться в честь Святого Юрия Победителя.

Видео дня

Речь идет о церкви, расположенной на улице Бобанича (бывшая улица Короленко). Об этом Холод написал на своей странице в Facebook.

В то же время Митрополит Львовский и Галицкий Филарет (Кучеров) заявил, что религиозной громадой парафии никаких решений о переходе в ПЦУ не принималось. Он отметил, что утром 5 апреля на территорию собора вошли неизвестные люди, заблокировали вход и провели собрание.

Филарет заявил, что в них участвовал священник Львовской епархии ПЦУ под управлением митрополита Макария (последний предстоятель Украинской автокефальной православной церкви).

"Важным моментом является то, что ими была сорвана Божественная литургия. Мы видим действия священников ПЦУ, которые выходят за пределы любого христианского, даже морального восприятия. Сообщаем о том, что религиозной громадой парафии святого великомученика Георгия никаких решений о переходе в ПЦУ принимаюсь", – написал Филарет.

Позже он опубликовал видео, на котором видно, что в ситуацию вмешались правоохранители. На кадрах показано, как представители полиции выводили прихожан из Свято-Георгиевского собора.

Со своей стороны Холод опубликовал видео из храма, на котором молодые люди, представившиеся представителями религиозной громады, говорят, что им якобы не дали возможности проголосовать. Заместитель главы ЛОР назвал мужчин "провокаторами" и заявил, что они якобы от Филарета.

"Сейчас несколько молодых людей занимаются провокациями, говорят, что они от Филарета, некоторые из Ривненской области. Кричат в храме и нападают снова на всех, включая девушку Настю, выступившую в воскресенье с одиночным протестом против русской церкви в Украине. Среди них и иностранец", – написал он.

Накануне городской голова Львова Андрей Садовый в Facebook заявил, что религиозная громада этого храма на словах отрекается от московского патриархата. Именно религиозной громаде принадлежит имущество церкви.

Как утверждает городской голова, для громады есть два варианта: официально присоединиться к ПЦУ или же пройти процесс национализации. По словам Садового, все необходимые документы уже подготовили.

Отметим, что церковь Святого Великомученика Георгия по улице Бобанича во Львове построена в 1899 году. С 1992 года выполняет функции кафедрального собора Львовской епархии УПЦ.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львове местная жительница вышла под стены храма Украинской православной церкви Московского патриархата с призывом не посещать структуру ФСБ в Украине. На это отреагировали прихожане: пенсионерки буквально набросились на нее с обвинениями в войне с Россией.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!