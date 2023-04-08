В Шепетовке УПЦ МП выгнали из главного храма, в Староконстантинове продолжается акция: все детали, фото и видео

В Хмельницкой области 8 апреля в городах Шепетовка и Староконстантинов люди собрались под храмами УПЦ МП, требуя, чтобы они перешли в Православную церковь Украины. В итоге в Свято-Михайловский собор в Шепетовке зашло духовенство ПЦУ.

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"Молитва теперь на украинском языке", – написал о событиях в городе блогер Андрей Смолий. Отметим, что громада решила перейти в украинскую церковь еще 7 мая 2022 года, но религиозные деятели из Московского патриархата не передали ключи от храма.

Ранее в Facebook-аккаунте собора представители УПЦ МП писали, что никогда не согласятся на переход в ПЦУ, потому что это "не имеет ничего общего с христианством".

"Они (служители Православной церкви Украины. – Ред.) нарушили все заповеди Божии, все человеческие законы и после этого называют себя верующими, сами себя называют священниками, когда посвящение их недействительно. Неужели не понятно, что ПЦУ – лишь промежуточный этап в переходе к католичеству, под власть Папы, который будет руководить точно не из Киева", – считают церковники.

Они заверяли, что никак не связаны с Россией, в первые часы полномасштабной войны решительно осудили агрессора и ведут неустанную молитву за наше государство, войско и власть.

В Староконстантинове люди собрались под церковью и скандировали "Вон московского попа!".

На видео с места событий видно, что жители пришли с флагами Украины, там присутствовали военные и полицейские.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, расследование журналиста "УП" Михаила Ткача показало, что более 20 священнослужителей Украинской православной церкви Московского патриархата, включая митрополита УПЦ МП Онуфрия (Ореста Березовского), имеют гражданство страны-оккупанта РФ. Кроме того, в январе 2023 года, почти через год после полномасштабного вторжения, архиерей УПЦ МП и наместник десятинного монастыря Гедеон проводил службу в российской Казани.

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