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В Шепетовке УПЦ МП выгнали из главного храма, в Староконстантинове продолжается акция: все детали, фото и видео

Дарья Дурова
Общество
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Люди протестуют против УПЦ МП в Хмельницкой области

В Хмельницкой области 8 апреля в городах Шепетовка и Староконстантинов люди собрались под храмами УПЦ МП, требуя, чтобы они перешли в Православную церковь Украины. В итоге в Свято-Михайловский собор в Шепетовке зашло духовенство ПЦУ.

Видео дня

"Молитва теперь на украинском языке", – написал о событиях в городе блогер Андрей Смолий. Отметим, что громада решила перейти в украинскую церковь еще 7 мая 2022 года, но религиозные деятели из Московского патриархата не передали ключи от храма.

Украинцы под Свято-Михайловским собором
В Шепетовке УПЦ МП выгнали из главного храма, в Староконстантинове продолжается акция: все детали, фото и видео

Ранее в Facebook-аккаунте собора представители УПЦ МП писали, что никогда не согласятся на переход в ПЦУ, потому что это "не имеет ничего общего с христианством".

"Они (служители Православной церкви Украины. – Ред.) нарушили все заповеди Божии, все человеческие законы и после этого называют себя верующими, сами себя называют священниками, когда посвящение их недействительно. Неужели не понятно, что ПЦУ – лишь промежуточный этап в переходе к католичеству, под власть Папы, который будет руководить точно не из Киева", – считают церковники.

Они заверяли, что никак не связаны с Россией, в первые часы полномасштабной войны решительно осудили агрессора и ведут неустанную молитву за наше государство, войско и власть.

Свято-Михайловский кафедральный собор в Шепетовке
В Шепетовке УПЦ МП выгнали из главного храма, в Староконстантинове продолжается акция: все детали, фото и видео
В Шепетовке УПЦ МП выгнали из главного храма, в Староконстантинове продолжается акция: все детали, фото и видео

В Староконстантинове люди собрались под церковью и скандировали "Вон московского попа!".

На видео с места событий видно, что жители пришли с флагами Украины, там присутствовали военные и полицейские.

Митинг в Староконстантинове Хмельницкой области

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, расследование журналиста "УП" Михаила Ткача показало, что более 20 священнослужителей Украинской православной церкви Московского патриархата, включая митрополита УПЦ МП Онуфрия (Ореста Березовского), имеют гражданство страны-оккупанта РФ. Кроме того, в январе 2023 года, почти через год после полномасштабного вторжения, архиерей УПЦ МП и наместник десятинного монастыря Гедеон проводил службу в российской Казани.

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