Врачи рассказали о состоянии детей, отравившихся на свадьбе в Ивано-Франковской области. Эксклюзивные подробности

В Ивано-Франковской области с отравлением после свадьбы в больницу попали 11 человек. Среди них трое детей. Состояние несовершеннолетних нормальное, врачи ждут результатов анализов.

Об этом эксклюзивно для OBOZREVATEL рассказали в Яремчанской центральной городской больнице, куда они были госпитализированы. По данным медиков, неизвестно сколько времени детям придется пробыть на стационарном лечении.

"В пятницу к нам попали двое, а в субботу еще один ребенок. Им 11,13 и 17 лет. Предварительный диагноз – острый гастроэнтерит. Лечение зависит от организма, кто-то может пробыть в больнице день, два, а кто-то и больше. Точный диагноз будет установлен после результатов исследования, которых еще нет", – сообщили в больнице.

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По информации медиков, дети чувствуют себя нормально и такое отравление в дальнейшем негативно на их здоровье не отразится. Окончательные результаты анализов ожидают сегодня вечером или завтра.

"Это инфекция, как грипп, пролечил и все", – сообщили медики.

Добавим, острый гастроэнтерит – это воспаление желудка или кишечника. Оно может быть вызвано неправильным режимом питания, а также попаданием в кишечник различного вида вирусов и возбудителей инфекции.

Возбудитель отравления у всех детей один, ведь они находились на свадьбе перед тем, как им стало плохо. Сам праздник состоялся 11 августа в селе Поляница Надвирнянского района. Сейчас ГСЧС проводит комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Состояние остальных 8 пострадавших неизвестно, их госпитализировали в Ивано-Франковскую областную клиническую инфекционную больницу.

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