В Ивано-Франковской области после свадьбы в больницу попали 11 человек

В Ивано-Франковской области на свадьбе отравились восемь взрослых и трое детей. Все госпитализированы с предварительным диагнозом острый гастроэнтерит.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Больные поступили в Яремчанскую центральную городскую больницу и Ивано-Франковскую областную клиническую инфекционную больницу в период с 13 по 16 августа.

Среди госпитализированных – дети 2004-2010 годов рождения.

Отмечается, что 11 августа они праздновали свадьбу в селе Поляница Надвирнянского района.

ГСЧС проводит комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

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Острый гастроэнтерит – клинический синдром, характеризующийся преимущественно острым воспалением желудочно-кишечного тракта, при котором поражается как желудок, так и кишечник, и вызывает диарею, тошноту, рвоту, боль в животе и другие симптомы.

Как сообщал OBOZREVATEL, под городом Белгород-Днестровский в Одесской области на отдыхе отравились дети. Девять пострадавших госпитализировали.

Массовое отравление также было зафиксировано в спортивном лагере на Ивано-Франковщине. Тогда госпитализировали 18 человек, в том числе 16 детей. Во время проверки в лагере обнаружили 62 нарушения, которые могли спровоцировать вспышку.