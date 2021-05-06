На Черниговщине семья наелась отравленных грибов, двое детей умерли: подробности трагедии

На Черниговщине семья насобирала в лесу весенних грибов и приготовила из них суп. Но в результате двое маленьких детей скончались от отравления, а еще двое попали в больницу в тяжелом состоянии.

Полиция занимается проверкой трагедии, а местные жители говорят, что семья испытывала финансовые трудности, поэтому собирала грибы. Врачи отмечают, что употреблять такую еду детям до 12 лет очень опасно.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Жуткая трагедия произошла в многодетной семье из села Александровка Черниговской области еще 26 апреля. Родители собрали первые весенние грибы, которые росли в лесу недалеко от дома, сварили из них суп и накормили четверых детей, среди которых был даже 7-месячный малыш Витя.

В тот же вечер маленькому ребенку стало плохо, у него началась рвота. А ночью начались судороги у 5-летней Алины. Утром ухудшилось самочувствие и других детей. Скорая увезла их всех в больницу.

К сожалению, уже 30 апреля Алина скончалась, а 2 мая умер и Витя. За жизнь еще двоих детей борются врачи, но состояние их тяжелое.

В селе о трагедии уже знают все. Люди отмечают, что эта семья – очень неблагополучная и испытывает финансовые трудности. Некоторые даже заявили, что родители часто выпивают и особо не следят за детьми. Они состояли на учете в социальной службе, теперь ювенальная полиция открыла производство по ст. 166 УК Украины (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за детьми).

"Вероятно, весенние грибы собирать они пошли из-за того, что денег у них нет. Но чтобы накормить грибным супом 7-месячного ребенка… Я просто не представляю, как можно было до этого додуматься", – говорит OBOZREVATEL местная жительница Юлия.

Виктория, которая живет с соседнем селе Добрянка, отмечает, что на самом деле за грибами в лес ходит много людей. "У нас многие питаются грибами, разбираются в них. Но вот весенние грибы мало кто собирает, потому что они вообще непригодны для еды. Их нужно отличить от ядовитых и по-особенному готовить. Как мама до такого додумалась, я просто не представляю", – рассказывает она.

По словам местных жителей, в селе бывают случаи отравления грибами. Но вот именно летальных исходов там не припоминают.

"Ходят в лес летом за лисичками, но их тоже можно перепутать с ядовитыми грибами. Осенью в основном собирают белые, подосиновики, те, что перепутать сложно. Сельские люди привыкли питаться с огорода, из леса, нам трудно это запретить. Но если не уверен в своих знаниях, то лучше детям грибы вообще не давать", – считает местная жительница Наталья.

Врачи не рекомендуют кормить грибами детей до 12 лет. Особенно это касается дикорастущих грибов, из леса.

"Этот случай на Черниговщине – яркая иллюстрация, чем могут закончиться подобные эксперименты. Грибы очень токсичны, они блокируют работу печени, почек, а потом убивают весь организм. Действуют на головной мозг, мышцы сердца и т.д. Тем более, что масса тела ребенка меньше, чем у взрослого, а съесть он может грибов столько же, сколько и взрослые. В результате ребенок получает намного больше токсинов. К тому же печень взрослого быстрее справляется с токсинами, поскольку она за годы жизни уже привыкла бороться с различными отравлениями. А печень ребенка к этому не готова", – пояснил OBOZREVATEL врач-токсиколог, доцент кафедры анестезиологии и интенсивной терапии Киевской медицинской академии последипломного образования Сергей Недашковский.

Детский врач-инфекционист клиники "Мама врач" Евгений Щербина советует вообще не использовать лесные грибы.

"Лучше купить грибы в супермаркете, там, где за них несут ответственность. Это как правило шампиньоны, выращенные на фермах. Но если вы не разбираетесь в грибах, не можете отличить ядовитый гриб от полезного, то лучше от них отказаться вообще. Потому что отравление грибами одно из самых опасных", – говорит медик.

Каждый год в Украине из-за отравления грибами гибнут люди. Бывает, что умирают даже целыми семьями, родители и дети. Иногда отравленные грибы покупают на рынках, надеясь на компетенцию неизвестных продавцов. Но в таких случаях установить ответственного за товар невозможно, в отличие от точек продаж, где способны как минимум предоставить чек.