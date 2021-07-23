В спортивном лагере на Прикарпатье массовое отравление: госпитализированы 16 детей

В спортивном лагере "Тайна Карпат" в селе Яблуница Ивано-Франковской области произошло массовое отравление. В больницу были госпитализированы 18 человек, из них 16 – дети.

Все они жаловались на общую слабость, повышенную температуру, тошноту, рвоту, боли в животе и расстройство желудка. Пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии, сообщила пресс-служба Главного управления Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области.

Специалисты службы совместно с сотрудниками полиции начали эпидемическое расследование происшествия. В ходе проверки в лагере было зафиксировано 62 нарушения, которые могли привести к вспышке.

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Так, лагерь не входил в областную сеть учреждений отдыха и оздоровления детей, его проверка на готовность для заезда детей не проводилась, он не имел разрешительных документов на право принимать воспитанников, а у самих детей не было медицинских справок.

Также руководство лагеря не согласовало меню с Госпродпотребслужбой, здания учреждения не соответствовали санитарным нормам и требовали ремонта, а площади столовой не хватало, чтобы разместить всех детей одновременно.

Кроме того, лагерь не был обеспечен качественной питьевой водой, а горячая вода в кране подавалась по графику. Также много нарушений зафиксировано во время обработки пищевых продуктов для детей. Например, режим питания не соответствовал нормам, приготовление пищи проводилась с нарушениями, а правила мытья посуды не соблюдались.

Отмечается, что в ЧП есть вина и организаторов отдыха. Они не проверили, в каких условиях будут отдыхать дети. На данный момент готовится распоряжение о временном прекращении работы детского лагеря на 10 дней до устранения нарушений.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на Прикарпатье в селе Татар Ивано-Франковской области дети отравились неизвестным веществом. Происшествие случилось в загородном учреждении оздоровления и отдыха "Делюкс-Кидс-Карпаты".