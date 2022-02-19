Полупустые автобусы и пожелания россиян отправить 'беженцев' в Сибирь: как 'эвакуировали' жителей ОРДЛО. Фото и видео

В пятницу, 18 февраля, в террористических организациях "ДНР" и "ЛНР" объявили об эвакуации жителей оккупированных территорий в Россию. Однако местные далеко не спешат покидать дома, а многие россияне не особо ждут "беженцев".

Об этом свидетельствуют многие комментарии в соцсетях. Некоторые и вовсе предлагают отправить украинцев в Сибирь или Магадан (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

В то же время автобусы с людьми уезжают полупустыми, а сами распоряжения главарей террористов вызвали разногласия даже среди боевиков.

Панике, которую оккупанты нагнетали, поддались не многие. Так, в соцсетях появились видео, как в одном из донецких клубов проходит дискотека, на которой молодежь беззаботно отдыхает.

Видео дня

Кроме того, забронировать столик в заведении не составило особого труда. Что свидетельствует о том, что развлекательные заведения продолжают работать в обычном режиме.

Также вечером продолжали работать магазины, связь и интернет.

В соцсетях немало граждан РФ стали возмущаться, что к ним отправляют жителей ОРДЛО. Некоторые и вовсе предлагали отправить их в Магадан или Сибирь.

Другие называли людей "сепаратистами", от которых можно ждать только "изнасилований" и "грабежей".

Также в соцсетях пишут, что не особо рады и жители оккупированного Крыма.

Некоторые на такую реакцию отмечают, что им лучше "умереть дома", чем ехать в такую "гостеприимную" Россию.

В то же время на опубликованных кадрах с эвакуации видно, что автобусы с людьми уезжают полупустыми.

"Идея оккупантов с "эвакуацией" провалилась. Массового побега жителей Донбасса нет, и даже на этом видео видны полупустые автобусы", – обратил внимание нардеп Алексей Гончаренко.

Также в сети пишут и о расколе в рядах боевиков. В частности, приводится заявление председателя "ЛНР" Сергея Козлова говорится, что "эвакуация, которую объявила власть в лице Леонида Пасечника, не вызвала поддержки многих военных, знакомых с ситуацией".

Некоторые пользователи соцсетей стали иронизировать над тем, куда собираются привезти людей, а также над темпами эвакуации.

Как сообщал OBOZREVATEL, эвакуацию из ОРДЛО оккупанты объявили на фоне распространения фейков о якобы наступлении ВСУ на Донбасс. Подробнее о том, что происходило на оккупированных территориях в этот день, читайте в нашей онлайн-хронике.