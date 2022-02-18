Никто не спешит "эвакуироваться": появилось видео из ночного клуба Донецка
В сети появилось видео из ночного клуба в Донецке. На кадрах видно, как молодежь зажигает под громкую музыку и не спешит эвакуироваться.
Соответствующий ролик опубликовали в Instagram-stories клуба "Чикаго". Судя по всему, молодые люди чувствуют себя беззаботно и не боятся "наступления ВСУ", о котором заявляют главари террористических республик "Л/ДНР".
Напомним: 18 февраля в "Л/ДНР" заявили о срочной эвакуации населения "республик" на территорию РФ, якобы из-за наступления Вооруженных сил Украины.
Людей начали вывозить уже с 19:00 18 февраля, не выпускают боевики только мужчин старше 17 лет, так как они должны быть "мобилизированы". Около 21:00 первые автобусы с беженцами прибыли в Ростовскую область. 80 человек – женщин и детей, которые приехали тремя автобусами, якобы поселили в санаториях "Звезда" и "Спутник". OBOZREVATEL следит за ситуацией онлайн.
При этом главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что украинская армия не собирается освобождать оккупированные территории и проводить наступательные операции. Он призвал не верить фейкам пропагандистов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в центре оккупированного Донецка вечером пятницы, 18 февраля, прогремел взрыв – взорвался военный автомобиль УАЗ. Через несколько минут после инцидента на месте уже были российские пропагандисты. Машина якобы принадлежала "начальнику" "народной милиции "ДНР" Денису Синенкову;
оккупанты на Донбассе готовят провокацию для того, чтобы обвинить Украину в агрессии. Так называемые вооруженные силы "ДНР" в оккупированной Горловке хотят обвинить ВСУ в минировании на заводе "Стирол" мест хранения аммиака.