На Буковине провели в последний путь погибшего воина ВСУ. Фото

Виктория Довгань Общество 13:07, 16.04.2021 Обновлено: 14:19, 16.04.2021

В пятницу, 16 апреля, на Буковине попрощались с воином Вооруженных сил Украины Алексеем Мамчием, погибшим на Донбассе во время вражеского обстрела.

Фото с траурной церемонии обнародовало местное издание "Промінь". Чтобы отдать последний долг памяти Герою, на центральную площадь Черновцов пришло множество горожан, побратимы воина, родные, друзья, духовенство и представители власти.

Черновцы простились с Алексеем Мамчием
"Промінь"
Церемония прощания с Мамчием состоялась на центральной площади Черновцов
"Промінь"
Гроб погибшего воина ВСУ покрыли Государственным Флагом Украины
"Промінь"

В связи с траурными мероприятиями полиция перекрыла движение в центре города. Местом упокоения военного станет черновицкая Аллея Славы.

На фото видно, что похороны воина проходили со всеми воинскими почестями – гроб Героя, покрытую государственным флагом Украины, сопровождал почетный караул.

Напомним, 40-летний Алексей Мамчий погиб в зоне ООС 13 апреля в результате взрыва вражеской мины, которую оккупанты сбросили с воздуха. Трагедия произошла вблизи Майорского. Мужчина служил старшим водителем зенитно-ракетного отделения зенитно-ракетного взвода воинской части А3715 (10 горно-штурмовая бригада).

Отметим, что жизнь за Украину ранее отдал и младший брат погибшего. Его звали Станислав Мамчий. Оккупанты убили защитника на фронте в 2016 году.

Алексея Мамчия похоронили на Аллее Славы в Черновцах
"Промінь"
Гроб с телом погибшего воина ВСУ сопровождал почетный караул
"Промінь"
Алексей Мамчий погиб во время вражеского обстрела на Донбассе
"Промінь"
Буковинцы провели в последний путь Алексея Мамчия
"Промінь"

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