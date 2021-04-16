На Буковине провели в последний путь погибшего воина ВСУ. Фото

В пятницу, 16 апреля, на Буковине попрощались с воином Вооруженных сил Украины Алексеем Мамчием, погибшим на Донбассе во время вражеского обстрела.

Фото с траурной церемонии обнародовало местное издание "Промінь". Чтобы отдать последний долг памяти Герою, на центральную площадь Черновцов пришло множество горожан, побратимы воина, родные, друзья, духовенство и представители власти.

Черновцы простились с Алексеем Мамчием "Промінь"

Церемония прощания с Мамчием состоялась на центральной площади Черновцов "Промінь"

Гроб погибшего воина ВСУ покрыли Государственным Флагом Украины "Промінь"

В связи с траурными мероприятиями полиция перекрыла движение в центре города. Местом упокоения военного станет черновицкая Аллея Славы.

На фото видно, что похороны воина проходили со всеми воинскими почестями – гроб Героя, покрытую государственным флагом Украины, сопровождал почетный караул.

Напомним, 40-летний Алексей Мамчий погиб в зоне ООС 13 апреля в результате взрыва вражеской мины, которую оккупанты сбросили с воздуха. Трагедия произошла вблизи Майорского. Мужчина служил старшим водителем зенитно-ракетного отделения зенитно-ракетного взвода воинской части А3715 (10 горно-штурмовая бригада).

Отметим, что жизнь за Украину ранее отдал и младший брат погибшего. Его звали Станислав Мамчий. Оккупанты убили защитника на фронте в 2016 году.

Алексея Мамчия похоронили на Аллее Славы в Черновцах "Промінь"

Гроб с телом погибшего воина ВСУ сопровождал почетный караул "Промінь"

Алексей Мамчий погиб во время вражеского обстрела на Донбассе "Промінь"

Буковинцы провели в последний путь Алексея Мамчия "Промінь"

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