На Буковине провели в последний путь погибшего воина ВСУ. Фото
В пятницу, 16 апреля, на Буковине попрощались с воином Вооруженных сил Украины Алексеем Мамчием, погибшим на Донбассе во время вражеского обстрела.
Фото с траурной церемонии обнародовало местное издание "Промінь". Чтобы отдать последний долг памяти Герою, на центральную площадь Черновцов пришло множество горожан, побратимы воина, родные, друзья, духовенство и представители власти.
В связи с траурными мероприятиями полиция перекрыла движение в центре города. Местом упокоения военного станет черновицкая Аллея Славы.
На фото видно, что похороны воина проходили со всеми воинскими почестями – гроб Героя, покрытую государственным флагом Украины, сопровождал почетный караул.
Напомним, 40-летний Алексей Мамчий погиб в зоне ООС 13 апреля в результате взрыва вражеской мины, которую оккупанты сбросили с воздуха. Трагедия произошла вблизи Майорского. Мужчина служил старшим водителем зенитно-ракетного отделения зенитно-ракетного взвода воинской части А3715 (10 горно-штурмовая бригада).
Отметим, что жизнь за Украину ранее отдал и младший брат погибшего. Его звали Станислав Мамчий. Оккупанты убили защитника на фронте в 2016 году.
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14 апреля на Харьковщине попрощались с погибшим на Донбассе 24-летним Андреем Тепериком – военнослужащим 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко.
А 15 апреля в Глыбоке на Буковине живым коридором встретили траурный кортеж с телом 24-летнего Ярослава Карлийчука.