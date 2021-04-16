Жена воина ВСУ, которого похоронили в Черновцах, рассказала об их фронтовой любви

Жена воина Вооруженных сил Украины Алексея Мамчия, которого 16 апреля похоронили в Черновцах, рассказала, что они познакомились и полюбили друг друга на фронте.

Позже пара отпраздновала свадьбу в родном городе Героя, пишет "Чернівецьк ий промінь". Муж и жена постоянно был и рядом, потому что даже на Донбассе их поз и ции наход ились недалеко друг от друга.

Любовь сказала, что ее муж отправился на войну в 2019 году – сразу после того, как оттуда вернулся его младший брат Евгений.

"Любящий был, веселый. Меня он очень любил. Я шла ближе к врагу, поэтому он больше за меня переживал. Никто не мог подумать, что его убьют там, где больше людей. Вечером еще ко мне приходил, а утром уже сказали, что его нет", – вспоминает женщина.

Говоря о трагическом дне 13 апреля, когда российские оккупанты забрали жизнь ее любимого, защитница добавила, что обстрелы тогда начались еще утром. А ближе к концу дня враги подобрались к штабу.

Напомним, 40-летний Алексей Мамчий погиб в зоне ООС 13 апреля в результате взрыва вражеской мины, которую оккупанты сбросили с воздуха. Трагедия произошла вблизи Майорского. Мужчина служил старшим водителем зенитно-ракетного отделения зенитно-ракетного взвода воинской части А3715 (10 горно-штурмовая бригада).

Еще один брат Алексея Мамчия, Станислав, погиб на фронте российско-украинской войны в 2016 году. Это случилось вблизи Авдеевки во время минометного обстрела.

Как сообщал OBOZREVATEL, также 16 апреля Буковина провела в последний путь 24-летнего Ярослава Карлийчука. Его похоронили в родном селе Черепковцы. У воина остались жена и маленький сын.