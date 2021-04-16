На Буковині провели в останню путь загиблого воїна ЗСУ. Фото

Вікторія Довгань Суспільство 13:07, 16.04.2021 Оновлено: 13:07, 16.04.2021

У п'ятницю, 16 квітня, на Буковині попрощалися із воїном Збройних сил України Олексієм Мамчієм, який загинув на Донбасі під час ворожого обстрілу.

Світлини із жалобної церемонії оприлюднило місцеве видання "Промінь". Аби віддати останню шану Герою, на центральну площу Чернівців прийшло безліч містян, побратимів воїна, рідних, друзів, духовенства та представників влади.

Чернівці попрощалися із Олексієм Мамчієм
"Промінь"
Церемонія прощання із Мамчієм відбулася на центральній площі Чернівців
"Промінь"
Труну загиблого воїна ЗСУ покрили Державним Прапором України
"Промінь"

Через жалобні заходи поліція перекрила рух у центрі міста. Місцем останнього спочинку військового стане чернівецька Алея Слави.

На фото видно, що похорон воїна відбувався з усіма військовими почестями – труну Героя, покриту Державним Прапором України, супроводжувала почесна варта.

Нагадаємо, 40-річний Олексій Мамчій загинув у зоні ООС 13 квітня внаслідок вибуху ворожої міни, яку окупанти скинули з повітря. Трагедія трапилася поблизу Майорського. Чоловік служив старшим водієм зенітно-ракетного відділення зенітно-ракетного взводу військової частини А3715 (10 гірсько-штурмова бригада).

Зазначимо, що життя за Україну раніше віддав і молодший брат полеглого. Його звали Станіслав Мамчій. Окупанти вбили захисника на фронті у 2016 році.

Олексія Мамчія похоронили на Алеї Героїв у Чернівцях
"Промінь"
Труну з тілом загиблого воїна ЗСУ супроводжувала почесна варта
"Промінь"
Олексій Мамчій загинув під час ворожого обстрілу на Донбасі
"Промінь"
Буковинці провели в останню путь Олексія Мамчія
"Промінь"

Як повдомляв OBOZREVATEL:

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Встигли народити та померли від COVID-19 в один день: у Харкові розповіли подробиці смерті двох породіль

Майк Тайсон одним ударом нокаутував рестлера, що напав на нього з битою. Відео

Клімкін про повернення ядерного статусу України: хто нас візьме в НАТО?

Зеленський відповів Путіну на "захист російськомовних" на Донбасі

Порошенко – про санкції США проти Росії: вони наближають день відновлення суверенітету України