'Мы вернулись и будем делать свою работу': Святослав 'Калина' Пономарь после возвращения из плена озвучил планы на будущее. Видео

Заместитель командира "Азова" Святослав "Калина" Паламарь после возвращения из плена озвучил планы на будущее. Он также описал полгода, проведенные в Турции, стихотворением украинской поэтессы Леси Украинки.

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Такое заявление Паламар сделал во время неожиданного визита президента Владимира Зеленского вместе с командирами "Азова" во Львов. Соответствующее видео опубликовано в соцсетях. (чтобы его посмотреть, досскролльте до конца страницы).

"Переполняют эмоции, но должен сказать. Всегда думал, как образно, без подробностей описать нас в Турции. И приходят в голову только слова известной украинской поэтессы Леси Украинки. Это то, как нам было в Турции", – отметил "Калина".

Он также процитировал Лесю Украинку, описывая свое пребывание в Турции:

"Ми паралітики з блискучими очима,

Душею сильні, волею слабкі,

За спинами у нас ростуть орлині крила,

Але кайданками ми були прикуті до турецької землі".

Святослав Паламар поблагодарил Зеленского и всю его команду за то, что "нашли этот ключик и смогли открыть эти наручники".

"Мы вернулись и дальше будем делать свою работу. Мы военные, мы давали присягу", – резюмировал он.

Стоит отметить, что Паламарь – украинский военный, майор, заместитель командира полка "Азов" Национальной гвардии Украины. Он принял участие в войне на востоке Украины с начала августа 2014 года. Калина является участником обороны Мариуполя во время российского вторжения в Украину, а также Героем Украины.

Напомним: Прокопенко, Паламарь, Волынский, Хоменко и Шлега вернулись из российского плена во время масштабного обмена в ночь на 22 сентября 2022 года. Они прилетели в Турцию. Заявлялось, что их пребывание в этой стране до конца войны было одним из условий обмена.

О том, что наши воины возвращаются в Украину, было объявлено 8 июля 2023 года. Президент Владимир Зеленский показал видео встречи с защитниками Мариуполя. Герои вылетели на Родину вместе с Зеленским и руководителем ОП Андреем Ермаком.

Россиян не на шутку разозлило, что командиры защитников Мариуполя вернулись в Украину из Турции, а не остались там до конца войны, как заявлялось ранее. Граждане страны-агрессора разочарованы, а некоторые называют кремлевского диктатора Владимира Путина предателем.

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