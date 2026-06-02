Публичные угрозы имеют значение. Особенно тогда, когда речь идет об угрозах, направленных не на отдельных людей, а на целый народ.

Видео дня

На днях в социальных сетях прозвучало заявление Владимира Бирюкова - владельца "ФЛП Бирюков Владимир Евгеньевич" (субъекта хозяйствования, зарегистрированного в соответствии с действующим законодательством Украины, осуществляющего продажу товаров дистанционным способом через интернет-магазин на сайте tatarka.com.ua). В ответ на критику в свой адрес он публично озвучил угрозу "депортации" крымскотатарского народа.

В истории крымскотатарского народа депортация, осуществленная коммунистическим режимом СССР 18 мая 1944 года, была преступлением, связанным с насильственным изгнанием со своей Родины, потерей домов и гибелью почти половины численности нации.

Именно поэтому это преступление против человечности, совершенное режимом СССР, Украина и еще восемь стран признали геноцидом крымскотатарского народа.

В украинском обществе, которое уже в течение двенадцати лет ценой больших человеческих и материальных потерь противостоит российской агрессии, такие угрозы недопустимы. Сегодня, когда Крым - неотъемлемая часть Украинского государства и Родина коренного крымскотатарского народа - находится под российской оккупацией, где ежедневно происходят репрессии и преследования крымских татар и этнических украинцев, угрозы новыми "депортациями" должны быть безжалостно наказаны в полном соответствии с национальным законодательством Украины.

Так и будет, не сомневайтесь. Мы никому не позволим глумиться над памятью жертв геноцида крымскотатарского народа, а тем более — угрожать его повторением.