Страх ядерного оружия у украинцев несколько нивелирован годами войны и психоэмоциональным истощением и поэтому мы уже снисходительно и легкомысленно, даже по-батярски, относимся к риску ядерных ударов и угроз.

Видео дня

Но европейцы, психика которых не затерта наждачкой войны, боятся очень даже свежо и остро. Потому что бояться, честно говоря, есть чего.

Ядерное оружие мы себе представляем как что-то о Хиросиме и Нагасаки или Чернобыле, ну, разрушено немного города, немного радиации вылилось вокруг. Но правда в том, что современное ядерное оружие и его мощность совсем другая.

Те первые ядерные бомбы, которые падали на Японию были разработаны на принципе расщепления ядер радиоактивных элементов, во время которого выделяется большое количество энергии. По этому принципу также действуют и атомные электростанции.

Зато сейчас большое количество ядерного оружия в мире является термоядерным. А это - совсем другой принцип действия, здесь энергию получают не из расщепления ядра, а из их слияния. И энергии из них выделяется в тысячи раз больше чем из просто ядерки. Технически это даже две бомбы в одной, сначала ядерная взрывается и запускает процесс слияния ядер и тогда взрывается термоядерная. Они идут вместе как водка и круги в супермаркете по акции, примотанные скотчем друг к другу.

Так что разрушения огромные и их масштаб может пройти так называемую точку бифуркации, после которой все просто сколлапсирует чисто от осознания масштаба того, что произошло.

Недаром в США во время холодной войны была целая истерия и эпидемия паники и страха ядерной бомбы, которая даже перешла в массовую культуру ("Доктор Стрейнджлав или Как я перестал волноваться и полюбил бомбу" Кубрика и прочее).

Именно поэтому угрозы ядерки работали первые годы полномасштабного и только сейчас украинские вооруженные силы имеют развязанные руки по дальнобойным ударам по территории России и это наконец начало работать. Хотя могло бы работать уже сразу в 22-м, если бы мы имели чем и имели разрешение от стран НАТО бить их ракетами. Но-но.

На самом деле, страшным уже является само наличие такого страшного оружия, извините за тавтологию. И как в известном приеме драматургии - если в спектакле на стене висит ружье, то оно обязательно выстрелит, иначе зачем его повесили.

Ядерное оружие висит на стене спектакля человеческой цивилизации уже 80 лет и снимать его, чтобы выбросить, никто не собирается. Наоборот, многие страны мечтают и себе на стену повесить такое, а некоторые уже активно движутся к этому. Это уравнение без решения, его успешный ход только в бесконечном удлинении самого решения, чтобы максимально как можно дольше оттянуть результат после знака равенства. Который нам точно никому не понравится.