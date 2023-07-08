"Глобальный сбой в работе Face ID": у россиян истерика из-за возвращения командиров "Азовстали" в Украину. Фото

Россиян не на шутку разозлило, что командиры "Азова" Денис Прокопенко, Святослав Паламарь, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега вернулись в Украину из Турции, а не остались там до конца войны, как заявлялось ранее. Граждане страны-агрессора разочарованы, а некоторые называют кремлевского диктатора Владимира Путина предателем.

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Соответствующие комментарии появились в Telegram в субботу, 8 июля. Фанаты "СВО" не скрывали, что эта новость им не нравится.

"Такая шляпа", "На российском самолете еще доставят в Украину", "Ухаха, а следующим штрихом будет продление зерновой сделки на два года", "Тут даже комментировать что-то бессмысленно", "Это уже гойда или еще нет?" "Терпим дальше", "Чуть-чуть не дошли до красной линии", "Зато Медведчук дома, чего не радуетесь?" – пишут читатели пропагандистских Telegram-каналов.

Часть пользователей набросилась с критикой на российское руководство, потому что Путина, по их мнению, могли обмануть. Некоторые даже осмелились назвать главу Кремля предателем.

"Главный предатель – это даже не Шойгу, а пынявый дегенерат", "Пыпа Жалкий в очередной раз продемонстрировал многоходовочку", "Натуральные предатели", "Путин, Шойгу, идите на***", "Пыпа стратег", "Еще одни поводили господина президента за нос", "Но "предатель" все равно дядя Женя", – возмущаются в социальных сетях.

Некоторые направили свой гнев на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и даже задумались, не стоит ли направить межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат" по турецкой территории.

"Пора уже этого султана ставить на место, борзеет", "Давайте "Сармат" по Стамбулу. Быстрее война закончится", "Пора заканчивать игры с Эрдоганом", – злятся россияне.

Напомним: Прокопенко, Паламарь, Волынский, Хоменко и Шлега вернулись из российского плена в ходе масштабного обмена в ночь на 22 сентября 2022 года. Они прилетели в Турцию. Заявлялось, что их нахождение в этой стране до конца войны было одним из условий обмена .

О том, что наши воины возвращаются в Украину, было объявлено 8 июля 2023 года. Президент Владимир Зеленский показал видео встречи с защитниками Мариуполя. Герои вылетели на Родину вместе с Зеленским и руководителем ОП Андреем Ермаком.

Как писал OBOZREVATEL, в начале июня глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук встречался в Турции с защитниками "Азовстали". "Все наши защитники полны решимости продолжать борьбу и стремятся вернуться домой", – отмечал тогда спикер парламента.

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