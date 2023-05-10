Можно ли обжаловать получение повестки во время военного положения в Украине: разъяснение юриста

В Украине продолжает действовать военное положение и всеобщая мобилизация, во время которой пригодных к службе мужчин могут призвать в армию. Представители ТЦК и СП продолжают извещать военнообязанных граждан о необходимости прибыть в территориальный центр комплектования для прохождения медкомиссии или уточнения данных.

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Оповещение проходит путем вручения повесток, которые представляют из себя лишь средство оповещения, поэтому она не может быть обжалована в суде. Об этом рассказал управляющий партнер юридической компании "Муренко, Курявый и Партнеры" Никита Муренко в комментарии РБК-Украина.

По его словам, Верховный Суд Украины постановлением от 8 сентября 2022 года пришел к выводу, что повестка не может быть обжалована в любом суде, потому что этот документ является лишь средством оповещения. Юрист отметил, что получение этого документа требует от военнообязанного прибыть в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Также юрист добавил, что формат повестки определен порядком организации и ведения военного учета призывников и военнообязанных. Муренко отметил, что повестка не имеет обязательного следствия заключения контракта для прохождения военной службы.

При этом получив повестку гражданин обязан прибыть в ТЦК и СП в указанную дату и время, ведь такая обязанность трактуется не самим фактом получения повестки, а Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе". Этот закон гласит, что защита независимости и территориальной целостности Украины является конституционной обязанностью граждан Украины.

Муренко подчеркнул, что мужчина может отказаться от получения повестки, если имелись определенные нарушения при ее заполнении. В частности, данные дописывали в частично заполненный бланк повестки, если в повестке указаны неправильные данные получателя и если повестку вручает не уполномоченное лицо, не имеющее печати, или если определенные данные вносили непосредственно при вас.

Напомним, в Украине во время военного положения мужчинам призывного возраста, чтобы официально трудоустроиться на работу, нужно стать на воинский учет. Отказать им в этом могут при отсутствии необходимых документов. Более того, если у работника нет военного билета, теоретически, его могут уволить, но он в праве обжаловать такое решение работодателя через суд.

Ранее сообщалось, что за последние годы в законы, регламентирующие вопросы мобилизации, внесен ряд изменений, согласно которым шесть категорий потенциальных призывников получают отсрочку. OBOZREVATEL собрал разъяснения о том, кого не примут в армию.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 3 мая депутаты Верховной Рады большинством голосов приняли, что увольняться из армии может еще одна категория мужчин. Это военные, у которых погибли или пропали без вести близкие родственники;

– OBOZREVATEL собрал разъяснение о том, кто может получить бронь от мобилизации в Украине и сколько времени займет оформление соответствующих документов.

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