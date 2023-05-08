Могут ли уволить с работы мужчину из-за отсутствия военного билета: разъяснение

В Украине во время военного положения мужчинам призывного возраста, чтобы официально трудоустроиться на работу, нужно стать на воинский учет. Отказать им в этом могут при отсутствии необходимых документов.

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Более того, если у работника нет военного билета, теоретически, его могут уволить, но он в праве обжаловать такое решение работодателя через суд. OBOZREVATEL собрал разъяснения по этому поводу.

Отметим, что в Украине во время трудоустройства мужчины 18-60 лет должны предоставить военно-учетные документы.

В частности, для призывников это приписное, для военнообязанных – военный билет или временное удостоверение, для резервистов – военный билет.

При отсутствии у потенциального военнообязанного работника соответствующих документов, работодатель в праве отказать ему в трудоустройстве.

Могут ли мужчину уволить с работы за отсутствие военного билета

Как известно, даже до войны в Украине граждане мужского пола при трудоустройстве должны были предоставлять свои военно-учетные документы. В условиях войны этой норме закону просто стали уделять больше внимания.

По словам адвоката Ростислава Кравца, во время действия военного положения работодатели могут отказать в трудоустройстве на работу мужчине, не имеющему/не предоставившему свои военно-учетные документы.

Теоретически, говорит правозащитник, в будущем такого работника могут даже уволить с работы, потому что он не предоставил соответствующие документы. Или уволить того сотрудника, который работал в компании уже некоторое время и до сих пор не имеет военного билета.

Однако, по мнению адвоката, подобное увольнение будет "не совсем законным". Приказ работодателя работник может обжаловать в суде. Правда, согласно закону, сделать это нужно в течение одного месяца с момента увольнения.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин поддержал законопроект о снижении призывного возраста в Украине. В частности, предельный возраст пребывания украинских призывников на воинском учете хотят снизить с 27 до 25 лет.

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