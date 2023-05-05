Кто может получить бронь от мобилизации в Украине и сколько времени займет оформление документов: разъяснение

В Украине была проведена оптимизация процессов бронирования военнообязанных работников (мужчин 18-60 лет) от мобилизации во время военного положения. Изменения в законодательство позволили ускорить процедуру оформления документов на такую отсрочку от службы.

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OBOZREVATEL собрал разъяснения о том, кто может получить бронь от мобилизации в Украине и сколько времени займет оформление соответствующих документов. Отметим, что все не так быстро и бронь не действует вечно.

Кто имеет право получить бронь от мобилизации?

В Украине подать списки на бронирование своих работников от мобилизации могут руководители предприятий, учреждений и организаций:

которым во время войны установлены мобилизационные задания (заказы);

– которые производят товары или выполняют работы/оказывают услуги, необходимые для обеспечения потребностей ВСУ и других военных формирований;

– которые критически важны для функционирования украинской экономики и обеспечения жизнедеятельности населения страны в условиях войны.

Если учреждение/предприятие подпадает хотя бы под один из этих критериев, оно имеет важное значение для отраслей национальной экономики и может обратиться в Министерство экономики о предоставлении ему такого статуса.

Предприятия, учреждения или организация могут претендовать на бронирование работников, когда:

– проводят поддержку и сопровождение инвестиционных проектов в соответствии с решением Кабмина или Минэкономики;

– проводят в соответствии с законами Украины реализации государственной политики, за формирование которой отвечает Минэкономики;

– получают финансовую государственную поддержку в виде грантов в соответствии с законодательством Украины;

– выполняют работы или предоставляют услуги для Минэкономики на договорных началах, но только в случае, если такие договоры заключены на срок не менее шести месяцев;

– находятся непосредственно в сфере управления Минэкономики и выполняют госзаказ;

– средняя заработная плата работников там составляет не ниже средней заработной платы по стране умноженной на коэффициент 1,5;

– проводят деятельность на территории трех и более областей Украины в сфере, формирование и/или реализацию политики которой обеспечивает Минэкономики;

– производят такой вид производства или предоставления услуг, которые обеспечивают потребности других предприятий, учреждений, организаций в материально-технических ресурсах, сырье и материалах, комплектующих изделиях, отсутствие которых приведет к полной остановке производства продукции или оказанию услуг в сфере, формирования и/или реализацию политики которой обеспечивает Минэкономики.

Сколько времени займет оформление документов на бронь?

Законами Украины, регулирующими все нюансы проведения общей мобилизации, четко определены сроки, в которые предприятия, учреждения и организации представляют, а госорганы рассматривают документы о бронировании военнообязанных.

Они прописаны в Постановлении №400, которым внесены изменения в Постановление КМУ №76 по определенным вопросам реализации положений закона о мобилизационной подготовке и мобилизации. Согласно новым правилам, процессы бронирования должны происходить в течение пяти дней.

В частности, органы госвласти и другие госорганы списки военнообязанных, которые хотят забронировать на период мобилизации и военное время, должны подать списки в Генеральный штаб ВСУ (СБУ, Службу внешней разведки) в срок не более пяти рабочих дней.

Со своей стороны Генштаб ВСУ (СБУ, СВР) должны согласовать и передать в Министерство экономики эти документы не более чем за десять рабочих дней.

Минэкономики должно принять решение о бронировании или нет указанных в списках военнообязанных не более чем за пять рабочих дней.

И наконец зачисление военнообязанного работника на специальный воинский учет Территориальным центром комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) происходит в срок тоже не более пяти рабочих дней.

Так, если в этом процессе соблюдены все нормы закона, процедура оформления брони от мобилизации займет максимум 25 рабочих дней.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, сколько действует бронирование от призыва. Также было разъяснение о том, по каким причинам бронь от мобилизации могут аннулировать.

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