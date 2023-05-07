Мобилизация в Украине: названа еще одна категория мужчин, которых могут освободить от службы

Согласно закону о воинской службе, который 3 мая приняли депутаты Верховной Рады большинством голосов, увольняться из армии может еще одна категория мужчин. Это военные, у которых погибли или пропали без вести близкие родственники.

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Под близкими родственниками имеются в виду муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба,родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра. Закон № 8009 получил название "О внесении изменений в статью 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Среди прочего он предусматривает расширение оснований для увольнения с воинской службы во время военного положения.

Право на увольнение по семейным обстоятельствам теперь имеют военнослужащие, проходящие военную службу по призыву во время мобилизации, и военнослужащие, проходящим военную службу по контракту.

Это касается случаев, когда их близкие родственники погибли или пропали в ходе "мер по обеспечению национальной безопасности и обороны", "отпора и сдерживания" агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях, а также в ходе обеспечения национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании агрессии РФ против Украины во время военного положения.

"Таким образом будут достигнуты равенства между лицами, которые уже являются военнообязанными, и лицами, которые на указанном выше основании, не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации в соответствии с положениями статьи 23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Кабинет министров Украины поддержал законопроект о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет. Инициативу предложили в Минобороны.

– Почти все призванные в рамках всеобщей мобилизации сначала отправляются на подготовку, некоторые –за границу. Людей, которые уже служили в армии, отправляют сразу в боевые воинские части.