Кто может получить отсрочку от мобилизации и что нужно знать о бронировании в Украине: разъяснение

В Украине всеобщая мобилизация и военное положение продлены пока до 20 мая 2023 года. Военнообязанными являются все мужчины 18-60 лет – их либо призывают на службу, либо они могут получить от нее отсрочку или быть забронированными работодателем.

Видео дня

В последние годы в законы, регламентирующие вопросы мобилизации, внесен ряд изменений, согласно которым шесть категорий потенциальных призывников получают отсрочку. OBOZREVATEL собрал разъяснение о том, кого не возьмут в армию.

Кого мобилизуют в первую очередь с 1 апреля?

По словам начальника управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Романа Горбача, в первую очередь в ряды войска сегодня забирают мужчин, имеющих военный и боевой опыт. Хотя повестки получают все 18-60-летние мужчины. Также мобилизовать могут даже ограниченно пригодных к службе лиц и тех, у кого нет военного опыта.

Мужчины без опыта военной службы перед отправкой на фронт должны пройти обучение продолжительностью не менее одного месяца. Мужчин из категории военнослужащих запаса могут призвать для переподготовки. А вот военных с опытом службы отправляют сразу в боевые части, а далее – забирают на передовую.

Ныне время повестки получают:

– призывники, прошедшие военную службу;

– военнообязанные и резервисты, с опытом военной службы;

– мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющие опыта службы;

– лица, снятые или исключенын с воинского учета;

– лица с инвалидностью;

– владельцы "белого билета" – ограниченно пригодные в военное время и непригодные в мирное время или ограниченно пригодные в мирное время и пригодные в военное время.

Кто имеет отсрочку от мобилизации в апреле 2023 года?

В статье 23 закона о мобилизации и мобилизационной подготовке указаны все обстоятельства, при которых шесть категорий мужчин получают отсрочку от мобилизации в Украине в 2023 году.

Так, не мобилизуют во время войны украинцев по таким категориям:

– для обучения;

– для преподавания или занятия наукой;

– за профессиональной деятельностью;

– по семейным обстоятельствам;

– по состоянию здоровья;

– через бронирование на работе;

Отсрочку для получения образования получают соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования.

Отсрочка для преподавания и занятия наукой дается научным и научно-педагогическим работникам заведений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники заведений профессионального (профессионально-технического) образования, заведений общего среднего образования, при условии, что они работают соответственно в учреждениях высшего или профессионального высшего образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

Отсрочка по профессиональной деятельности предусмотрена для:

– народных депутатов Украины, депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым;

– работников органов военного управления (органов управления), воинских частей (подразделений), предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны Украины, Вооруженных сил Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Национальной полиции Украины, налоговой милиции, Национального антикоррупционного бюро Украины, Государственного бюро расследований, Государственной исполнительной службы Украины, Управления государственной охраны Украины;

– других военнообязанных или отдельных категорий граждан в предусмотренных законом случаях.

Отсрочку по семейным обстоятельствам получают:

– женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет;

– женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

– женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

– усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

– женщины и мужчины, имеющие несовершеннолетнего ребенка (детей) и мужа (жену), проходящего военную службу по одному из видов военной службы, определенных частью шестой статьи 2 Закона Украины О воинской обязанности и военной службе;

– беременные женщины;

– женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпоры и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения;

Кроме того, женщины и мужчины, чьи близкие родственники (супруг, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции среди:

– военнослужащих или работников образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, погибших или пропавших без вести при непосредственном участии в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения;

– работников предприятий, учреждений, организаций, которые привлекались к обеспечению проведения антитеррористической операции и погибли или пропали без вести при обеспечении проведения антитеррористической операции непосредственно в районах и в период ее проведения;

– лиц, погибших или пропавших без вести при непосредственном участии в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения в составе добровольческих формирований, созданных или самоорганизовавшихся для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, при условии, что в дальнейшем такие добровольческие формирования были включены в состав образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов;

– лиц, погибших или пропавших без вести при непосредственном участии в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах ее проведения в составе добровольческих формирований, которые были образованы или самоорганизовались для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, но в дальнейшем такие добровольческие формирования не были включены в состав образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов и выполняли задачи антитеррористической операции во взаимодействии с образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями и правоохранительными органами.

Отсрочку по состоянию здоровья могут получить:

– признанные в установленном порядке лицами с инвалидностью или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок до шести месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии);

– женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка, больного тяжелыми болезнями, полный перечень которых есть в законе;

– женщины и мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;

– заняты постоянным уходом за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе;

– лица, имеющие жену (супругу) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей супруги (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;

– опекуны лица с инвалидностью, признанной судом недееспособным;

– лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы;

– лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения требует постоянного ухода, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход.

Вместе с тем, лица с инвалидностью могут быть мобилизованы, если подходят по состоянию здоровья и только по собственному желанию и по месту жительства.

Отсрочка через бронирование на работе возможна тем мужчинам, которые забронированы на период мобилизации и военного времени за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также за предприятиями, учреждениями и организациями в порядке, установленном Кабинетом министров Украины.

Отметим, что бронь не дается на вечно: срок ее действия не может превышать продолжительности самой мобилизации, а в целом для работников определенных предприятий – не более полугода, после чего они либо возобновляют ее, либо могут быть призваны на службу. Также есть ряд оснований, по которым бронь могут аннулировать.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, не повлияет ли на мобилизацию контрнаступление ВСУ. Также было объяснение, кого могут забрать на службу в апреле 2023-го.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!