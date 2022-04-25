"Может сам захлебнуться в низкопробной пропаганде": в СБУ отреагировали на "подготовку убийства" Соловьева

У Службы безопасности Украины нет никаких планов по поводу убийства российского пропагандиста Владимира Соловьева. Он обязательно ответит за свои преступления в международных судах после победы нашей страны.

Об этом заявили в СБУ, комментируя "очередной "креатив" ФСБ РФ, которая "героически задержала неонацистов", якобы планировавших убийство "общественного деятеля" Соловьева по заказу СБУ" и президента Украины Владимира Зеленского. Там отметили, что не намерены всерьез обсуждать такую "новость", поскольку занимаются усилением безопасности собственного государства.

Кроме того, в СБУ отметили, что Соловьев – не общественный деятель, а обычный пропагандист и за свои действия будет отвечать в суде.

Видео дня

"У СБУ нет никаких планов по поводу убийства Соловьева. В то же время, учитывая количество фейков и антиукраинской ненависти, которые транслирует этот человек, он может самостоятельно захлебнуться в "продуктах" собственной низкопробной пропагандистской деятельности", – отметили в Службе безопасности.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин обвинил СБУ в том, что она якобы готовила убийство пропагандиста Владимира Соловьева. Он утверждает, что российская ФСБ "предотвратила" покушение.

Президент РФ, развязавший полномасштабную войну против Украины, пожаловался на то, что Киев "перешел к террору". В традициях российской пропаганды Путин заявил, что к "подготовке убийств" якобы причастны "кураторы из ЦРУ".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соловьев заявил, что у России в противостоянии с миром есть два варианта развития событий. "Оптимистичным" среди них он назвал ядерную войну.