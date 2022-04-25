Путин заявил, что ФСБ предотвратила убийство пропагандиста Соловьева: во всем обвинили СБУ

Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин обвинил Службу безопасности Украины в том, что она якобы готовила убийство пропагандиста Владимира Соловьева. Он утверждает, что российская ФСБ якобы "предотвратила" покушение.

Об этом Путин заявил на заседании коллегии российской генпрокуратуры в Москве 25 апреля. По его словам, подозреваемые в организации покушения якобы были задержаны.

Президент РФ, развязавший полномасштабную войну против Украины, пожаловался на то, что Киев якобы "перешел к террору". В традициях российской пропаганды Путин заявил, что к "подготовке убийств" якобы причастны "кураторы из ЦРУ".

Кроме того, глава Кремля пригрозил сбором "доказательной базы" о "преступлениях националистов" в Украине "для судов, в том числе на международном уровне".

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Путин также заявил, что в Украине якобы выявлены факты "грубейшего нарушения неонацистами и иностранными наемниками" международного права. При этом войну против нашей страны и массовые убийства украинцев он по-прежнему называет "спецоперацией".

Напомним, зверства российской армии в Буче под Киевом, которые шокировали весь мир, Путин ранее назвал "фейком". В этом городе после бегства оккупантов было найдено более 420 тел погибших.

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Крыму РФ применяет методы советского НКВД. Воспитанникам детских садов рассказывают, что Путин борется в Украине с "националистами", и расспрашивают об отношении их родителей к президенту России и войне.