Пропагандист Соловьев назвал ядерную войну 'оптимистичным' вариантом для России: весь мир в труху. Видео

Рупор Кремля Владимир Соловьеов считает, что у России в противостоянии с миром есть два варианта развития событий. "Оптимистичным" среди них он назвал ядерную войну.

Об этом пропагандист заявил в своей программе на канале "Россия 1". Это росСМИ заблокировано в Украине, но в сети распространились видео рассуждений путинского приспешника в студии (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Вероятно, "эксперты" под предводительством Соловьева рассуждали об "успехах" российской армии в войне против Украины. А также реакцию всего мира на совершенные оккупантами преступления против украинского народа, которые РФ всячески отрицает.

Видео дня

"Короче, у нас два варианта. Первый оптимистический: ядерная война, весь мир в труху", – пригрозил один из главных пропагандистов Кремля.

Перебив говорящего в студии "эксперта", он добавил, что второй вариант будет иметь пессимистичные последствия.

"Уровень экономического кризиса в мире такой, что великая депрессия покажется штучкой", – высказался Соловьев.

Обратите внимание: все видеоматериалы и публикации росСМИ, как и заявления официальных лиц страны-агрессора РФ, содержат ложь, манипуляции, пропаганду и т. д.

Отметим, что ранее на росТВ оконфузились, рассказывая россиянам о загадочном месте Чернобаевка в Украине. Там выразили убеждение убеждены, что село под Херсоном, где на аэродроме украинские Силы обороны более десяти раз разбивали российских оккупантов с техникой, расположено на Киевщине – "в треугольнике Буча, Ирпень, Гостомель".

Как сообщал OBOZREVATEL, российские пропагандисты пригрозили Европе ядерным ударом. Они заявили, что благодаря такому, например, по Польше от Варшавы через пол секунды ничего не останется.

О том, как РФ шантажирует мир ядерным ударом, сколько оружия массового поражения она имеет и чем может ответить на такую агрессию НАТО, – читайте в материале по ссылке.

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