Может ли Украина наказать уклонистов от мобилизации, бежавших за границу: разъяснение

Украинцам резонируют новости о мужчинах военнообязанного возраста, которые сбежали за границу во время военного положения и мобилизации, да еще и бравируют этим. Однако юристы говорят, что конкретных способов наказания таких уклонистов практически не существует.

Видео дня

Хотя законодательство страны предусматривает некоторые санкции для таких лиц. Разъяснение правовой базы по этому вопросу дал адвокат ЮФ Gracers Станислав Полевой.

Могут ли наказать уклонистов за границей?

Постановление Кабмина от 30 декабря 2022 года №1487 обязывает все посольства и консульства Украины взять на себя учет военнообязанных. В частности, своевременно информировать находящихся за рубежом украинцев о том, что в государстве начался новый призыв и мобилизация, а также помогать в возвращении таких лиц на Родину.

В соответствии с требованиями Порядка организации и проведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, закон требует:

– состоять на воинском учете в случае выезда за пределы Украины сроком более трех месяцев (по месту консульского учета в зарубежных дипломатических учреждениях Украины);

– лично в семидневный срок со дня прибытия в страну прийти с паспортом гражданина Украины и военно-учетными документами в украинское посольство или консульство для взятия на воинский учет;

– призывники, военнообязанные и резервисты, выезжающие за границу сроком до трех месяцев, с воинского учета не снимаются, то есть становиться на учет не нужно.

В то же время четкого механизма в этой системе не существует. По словам юриста, сотрудники посольств и консульств не имеют как такового права вручать гражданам повестки. Также у них нет полномочий для содействия в возвращении военнообязанных, ведь принудительная депортация возможна только в случае, если есть соответствующее решение международного суда. На практике граждане Украины не подлежат экстрадиции, потому что выезд за пределы страны до или во время войны не является преступлением.

"Единственной проблемой, которая может стать на пути у человека, уже находящегося за пределами Украины незаконно, это то, что сейчас таким людям крайне трудно устроиться в Европе и получить временную защиту. Для этого они должны иметь законные основания, а таких они не получают при незаконном пересечении границы", – объяснил Полевой.

Какие санкции могут быть применены к уклонистам уже в Украине?

Вернувшись домой, украинские мужчины могут столкнуться с несколькими видами ответственности. В зависимости от каждого случая, ее делят на две категории – уголовную и административную.

Уголовная ответственность наступает за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации. Если целью пересечения границы было уклонение от службы, то это наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

За предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу можно получить штраф или лишение свободы.

За подделку документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт или использование грозит штраф, арест или ограничение свободы.

Административная ответственность наступает за неявку военнообязанного в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) во время действия Указа президента Украины "О проведении совместной мобилизации" и может наказываться штрафом до 8500 гривен.

Попытка незаконного пересечения границы карается штрафом в 3400-8500 гривен или административным арестом.

"Фактически, сейчас международное право бессильно в этой проблематике. А методы наказания нарушителей, которые существуют в украинском законодательстве, можно реализовать, только когда лица находятся на территории Украины", – подытожил адвокат Полевой.

Отметим, что в Украине с начала полномасштабной войны за уклонение от мобилизации уже осудили несколько сотен граждан почти из всех регионов. Данные Единого реестра судебных решений по состоянию на середину весны 2023-го свидетельствуют, что чаще всего приговоры выносились в западных областях: кто-то из мужчин получал пять лет тюрьмы, а другие отбывались штрафом.

К примеру, на Одесщине мужчине в женской одежде вручили повестку. Его чудо-перевоплощение не сработало, когда он собирался выехать за границу. В то же время штрафом почти в 9000 грн отделался 23-летний житель Волыни, который пять раз пытался бежать за границу во время военного положения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черкасской области СБУ разоблачила две незаконные схемы уклонения от мобилизации: члены врачебно-консультативной комиссии за денежное вознаграждение выдавали мужчинам призывного возраста справки о непригодности к службе. На Полтавщине задержали чиновника ТЦК и СП, требовавшего взятки за снятие с воинского учета, а на границе с Молдовой пограничники перехватили авто с четырьмя уклонистами, заплатившими за поездку $4 тыс.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!