Украинец за время военного положения пять раз пытался бежать из страны: как его наказали

В Украине наказали штрафом жителя Волыни, пять раз пытавшегося перебраться за границу во время военного положения. За незаконные действия 23-летнему украинцу придется заплатить около 9000 гривен.

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В эту сумму входит и судебный сбор. Такое решение 1 июня 2023 года вынес Любомльский районный суд Волынской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Согласно документу, военнообязанный фигурант производства на заседание не явился. Однако судья признал его виновным в попытке незаконного пересечения границы.

"Признать виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 2041 КУоАП, и наложить на него взыскание в виде штрафа в размере 8500 гривен", – говорится в решении.

Там добавили, что мужчина должен также заплатить 536,8 грн судебного сбора. А еще он имеет право в течении 10 дней обжаловать это решение в Волынском апелляционном суде через Любомльский райсуд.

Неизвестно, заплатил ли волынянин штраф, подавал иск в суд или, может, снова готовился к бегству из страны. Ранее в Западном региональном управлении ГПСУ рассказывали, как пограничники уже пять раз задерживали его на попытке пересечь границу – по суше и через реку.

Мужчина пытался бежать в нескольких точках на границе Украины с тремя странами. В частности, дважды он попадался наряду Госпогранслужбы на границе с Молдовой. В марте волынянин попытался незаконно добраться до Венгрии, а в апреле – до Польши.

Меньше месяца назад, 18 мая, его поймали пятый раз – недалеко от Западного Буга. Чтобы пересечь реку и добраться до Польши, он надел спасательный жилет.

Тогда горе-путешественника доставили в пограничное подразделение и составили на него админпротокол по ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Как видим, суд наказал его 8500 грн штрафа.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине во время войны мужчины, пытаясь уехать за границу, фальсифицируют смерть жены. Также на границе некоторые уклонисты предъявляют фальшивые справки о непригодности к военной службе.

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