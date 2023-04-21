'Чудо-перевоплощение не сработало': на Одесщине мужчине в женской одежде вручили повестку. Фото

На улицах Одесщины поймали очередного уклониста от мобилизации. Мужчина оделся в женскую одежду и решил выехать за границу, однако пограничники задержали ее и в итоге вручили повестку.

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Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ. В Telegram-канале опубликовали фото потенциального призывника (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"На Одесщине во время проверки документов пограничников "очаровала" женщина в солнцезащитных очках в темное время суток", – говорится в посте.

Отмечается, что за женскими одеждой и париком скрывался украинец, который перед Пасхой вернулся домой из заграничных заработков и планировал продолжать обогащаться в другой стране.

Во время военного положения в Украине действует запрет на выезд за границу военнообязанных мужчин 18-60 лет, за исключением отдельных категорий лиц и ряда оснований. В любом случае, после объявления всеобщей мобилизации, законодательство страны обязывает таких граждан стать на воинский учет или обновить свои данные в ТЦК и СП.

Поэтому представители уполномоченных органов "обогатили" упомянутого уклониста на Одесщине повесткой.

"Дамочка, а вы далеко собрались?.. Чудо-перевоплощение не сработало", – пошутили в ГПСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, за уклонение от призыва украинцам может грозить не только штраф, но и заключение. Ранее мы рассказывали случаи о том, как наказали уклонистов от мобилизации.

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