Тюрьма или штраф? Как наказывают уклонистов от мобилизации в Украине и о каких нюансах нужно знать

В Украине с начала полномасштабной войны за уклонение от мобилизации уже засудили несколько сотен украинцев почти из всех регионов. Хотя данные Единого реестра судебных решений свидетельствуют, что чаще всего приговоры выносятся в западных областях: кто-то получает пять лет тюрьмы, а другие отбываются штрафом.

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В судах уклонисты объясняют, мол, избегали призыва из-за травм или того, что вынуждены оставлять дома малолетних детей. OBOZREVATEL собрал подробности о том, по каким причинам тот или иной гражданин решил избежать мобилизации, что указанно в вердиктах.

Пять лет тюрьмы за уклонение

В конце марта в Мукачево Закарпатской области суд назначил пять лет тюрьмы отцу двух малолетних детей, потому что он отказался от мобилизации. В приговоре отмечается, что также мужчина имеет на содержании мать-пенсионерку.

На судебном заседании обвиняемый в полном объеме признал свою вину в совершении уголовного преступления по ст. 336 УКУ. Объяснял, что как военнообязанный прошел ВВК, которая признала его пригодным к службе. Однако написал заявление об отказе от призыва, где указал, что имеет на содержании деток шести лет и 1,5 месяцев, его жена в то время была беременна, а еще с ним живет мать-пенсионерка.

Мужчина искренне каялся в содеянном, что суд принял во внимание и назначил ему три года испытательного срока – условное наказание.

Мужчина думал, что не заберут

Маневицкий суд Волынской области в конце января 2023-го приговорил к трем годам лишения свободы потерпевшего от аварии на ЧАЭС жителя региона, который уклонялся от мобилизации. Он заявил суду, что страдает заболеванием, а его родной брат является военнослужащим и находится в плену.

"О содеянном сожалеет, просит суд строго не наказывать и не лишать его свободы", – говорилось в решении суда, который принял во внимание искреннее раскаяние военнообязанного и назначил ему один год испытательного срока.

В травму руки "не поверили"

В конце 2022 года тоже в Маневицком суде другой обвиняемый заявил, что уклонился от мобилизации из-за травмы руки, о чем информировал дежурного РТЦК (бывший военкомат. – Ред.), но тот якобы жалобы на состояние здоровья не принял во внимание.

Мужчина умышленно не прибыл по указанному в повестке времени на сборный пункт. В суде говорил, что сожалеет, и просил строго его не наказывать. Его приговорили к трем годам тюрьмы, однако с испытательным годовалым сроком.

Был под домашним арестом

Среди обвиняемых уклонистов есть и те, кому на время следствия был назначен домашний арест. К примеру, такой приговор в 2022-м вынес Сосновский районный суд Черкасс. В материалах дела говорится, что экспедитор одной из фирм расписался за вручение повестки, однако не пришел к месту призыва. Этому уклонцу назначили три года лишения свободы, но с двумя годами испытательного срока.

Жаловался на выводы врачей

Вместе с тем, далеко не все судебные процессы в отношении украинцев, уклоняющихся от мобилизации, заканчиваются условным наказанием. В начале 2023-го Ахтырский горрайонный суд назначил три года тюрьмы офицеру запаса. К тому же его арестовали прямо в зале судебного заседания.

По данным решения, обвиняемый не признал своей вины, заявлял, что у него "болело колено, поэтому он решил лечиться". Кроме этого, говорил, мол, несмотря на то, что полностью завершил лечение, идти на военную службу по мобилизации не хочет, поскольку считает постановление ВВК незаконным, хотя его результаты не обжаловал.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине к военнообязанным мужчинам, уклоняющимся от призыва, могут применить административную и уголовную ответственность. Это может быть штраф или лишение свободы.

Недавно СБУ заблокировала в Украине еще три схемы уклонения граждан от мобилизации в условиях военного положения. О подозрении сообщили пяти организаторам схем, среди которых оказались председатель военно-врачебной комиссии (ВВК) и адвокат.

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