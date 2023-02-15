Может ли получить отсрочку от мобилизации в Украине многодетный отец: подробное разъяснение

В Украине идет военное положение и общая мобилизация, в рамках которой территориальные центры укомплектовывают воинские части специалистами из определенных отраслей и формируют военный резерв. Право на отсрочку от призыва на законных основаниях имеют, в частности, отцы, имеющие троих и более несовершеннолетних детей..

Видео дня

В целом категории военнообязанных, имеющих право на отсрочку, перечислены в статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Их не могут мобилизовать без согласия. В частности, речь идет о людях с инвалидностью, близких родственниках людей с инвалидностью, многодетных родителях и т.д.

Как рассказал "Укринформу" начальник Печерского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки города Киева полковник Сергей Калугин, граждане, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, имеют право на отсрочку от призыва, хотя они могут быть призваны на службу по собственному желанию и решению военно -врачебной комиссии.

Кроме того, статья 17 закона "О воинской обязанности и военной службе" отдельно определяет перечень условий для отсрочки от призыва на срочную службу для призывников, которая проходит независимо от мобилизации в Украине. Эти два списка не стоит путать.

Сколько существует обстоятельство, из-за права на отсрочку, столько она и действует. Однако на практике невозможно спрогнозировать, сколько времени продлится обстоятельство, по которому мужчина получил отсрочку. Поэтому работники ТЦК и СП могут периодически вызывать такого мужчину и проверять, не изменились ли условия.

Напомним: отцы-одиночки также могут получить отсрочку от мобилизации. Для этого мужчина, самостоятельно воспитывающий ребенка, должен иметь соответствующий пакет документов.

К таковым относятся свидетельство о смерти матери ребенка, решение суда об лишении матери родительских прав, решение суда об отнятии ребенка у матери без лишения его родительских прав, решение суда о признании матери без вести отсутствующей, решение суда об объявлении матери умершей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– владельцы бизнеса и предприятий в Украине также вовлечены в процесс всеобщей мобилизации. Сохранить на работе коллектив и предотвратить простой на производстве можно, предварительно подав списки с сотрудниками-претендентами на бронь от призыва в армию. Однако она достанется точно не всем сотрудникам предприятий, частный бизнес может рассчитывать на половину штатного персонала;

– также законодательство Украины о мобилизации не содержит прямой нормы, дающей право военнообязанному гражданину получить отсрочку через проведение операции. В то же время оно освобождает от призыва тех, кто признан временно непригодным к службе;

– в то же время во время военного положения и общей мобилизации аспиранты, обучающиеся на дневной или дуальной форме получения образования, а также студенты заведений профтехобразования и высших учебных заведений имеют право на отсрочку от призыва. Хотя закон не требует от них дополнительно подавать заявления на отсрочку, однако юристы советуют все же обратиться в военкомат.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!