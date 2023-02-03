Может ли операция являться основанием для отсрочки от мобилизации: разъяснение

Законодательство Украины о мобилизации не содержит прямой нормы, дающей право военнообязанному гражданину получить отсрочку из-за проведения операции. В то же время оно освобождает от призыва тех, кто признан временно непригодным к службе.

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Общая мобилизация будет продолжать действовать в стране, пока продолжится война, и все мужчины 18-60 лет будут получать повестки. Поэтому OBOZREVATEL со ссылкой на специалистов рассказывает, как поступать в подобной ситуации.

Может ли операция дать право на отсрочку от мобилизации?

Статья 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" определяет, что во время мобилизации не подлежат ей военнообязанные мужчины, признанные в установленном порядке лицами с инвалидностью или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок до шести месяцев (с последующим прохождением ВВК).

Степень пригодности к службе, перечень болезней, расстройств здоровья и вопрос проведения военно-врачебной экспертизы военнослужащих регулируется Положением о ней в ВСУ, которое было утверждено приказом Минобороны №402 от 14.08.2008.

После медосмотра ВВК принимает по военнообязанному решение с таким выводом:

– пригоден к военной службе;

– ограниченно пригоден;

– временно непригоден;

– непригоден к военной службе с исключением из воинского учета.

То есть, если после проведения медкомиссии мужчину (в том числе и такого, который прежде имел операцию) признают временно непригодным, то он будет иметь право на отсрочку от призыва во время мобилизации, пояснили адвокаты Ирина и Владислав Леоновы.

Для определения степени годности ВВК будет учитываться срок, прошедший после хирургического вмешательства, и рекомендации медиков о необходимости реабилитации.

На какой срок дается отсрочка?

В военное время и во время общей мобилизации, на особый период в Украине отсрочка от призыва по состоянию здоровья предоставляется военнообязанному сроком до двух месяцев.

По медицинским показаниям ее могут продлить еще на столько же времени. И в третий раз продление отсрочки предоставляется на тот же срок.

При этом максимальный срок, на который могут дать такую отсрочку, составляет до шести месяцев. После ее окончания военнообязанные мужчины повторно должны пройти ВВК для решения вопроса об их не/пригодности к службе.

Более подробно о том, какие проблемы со здоровьем могут быть основанием для отсрочки от службы в ВСУ, читайте в материале по ссылке.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, сколько работников предприятия могут забронировать от мобилизации и на какой срок. Также было разъяснение о том, почему в Украине повестки раздают на улицах.

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