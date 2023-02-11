Имеют ли аспиранты право на отсрочку во время мобилизации в Украине: подробное разъяснение

Во время правового режима военного положения и общей мобилизации аспиранты, обучающиеся на дневной или дуальной форме получения образования, а также студенты профтехобразования и высших учебных заведений имеют право на отсрочку от призыва. При этом закон не требует от них дополнительно подавать заявления на отсрочку, однако юристы советуют все же обратиться в военкомат.

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Об этом рассказала адвокат Марина Бекало. Если учащийся, который может подтвердить факт обучения на дневной форме справкой от учебного заведения, откажется от получения повестки, его не имеют права привлекать к уголовной ответственности.

По словам Марины Бекало, призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период не подлежат соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся на дневной или дуальной формах обучения. Их право на отсрочку гарантировано ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Юрист подчеркнула, что в данной статье указано лишь, что эта категория граждан не подлежит мобилизации. Никаких обязанностей подавать заявление на отсрочку или проходить какие-либо процедуры и алгоритмы профильное законодательство для военнообязанных студентов и аспирантов, обучающихся на дневной форме, не предусматривает.

Она отмечает, что подтверждать право на отсрочку каждый год должны призывники на срочную службу, но для военнообязанных во время призыва на военную службу во время мобилизации такой обязанности не установлено.

Однако, советует Бекало, гражданам указанной категории лучше все-таки заранее обратиться в военкомат с заявлением и справкой из учебного заведения об обучении на дневной форме. Так студент в случае вручения повестки сможет объяснить представителям военкомата, почему вручать ему повестку бессмысленно. К тому же визит в военкомат позволит подтвердить факт отсрочки документально - штампом в военном билете или временном удостоверении и/или справкой из военкомата о предоставленной отсрочке.

Предоставлять документы лучше лично.

"Отправить по почте можно, это не запрещено законодательством. Но военкомат примет документы вместе с заявлением, и отбросит их в "долгий ящик". То есть, без личного присутствия никто не предоставит справку и не проставит штамп о предоставленной отсрочке в военно-учетном документе", — подчеркнула Марина Бекало.

Она также отметила, что если гражданин документально подтверждает свое обучение на дневной форме справкой от учебного заведения, то юридически мобилизовать его не имеют права. Если аспирант отказаться от повестки на отправку, то его к уголовной ответственности привлечь не смогут, ведь не будет состава уголовного преступления, поскольку существует норма закона, которая освобождает его от мобилизации.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал:

– в какой срок после вручения повестки нужно явиться в военкомат и что грозит за нарушение;

– кто из педагогов имеет право на отсрочку от службы при мобилизации в Украине;

– Будут диппредставительства Украины за границей издавать украинцам повестки.