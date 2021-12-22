Мороз и солнце: синоптики рассказали, где в Украине ожидается до -19 градусов. Карта

Погода в Украине в четверг, 23 декабря, будет сухой и солнечной, но морозной во всех областях. Осадков не прогнозируют, а столбики термометров на востоке и Киевщине опустятся аж до -19 градусов.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра. Как отмечается, на дорогах во всех регионах ожидается гололедица, а ветер в этот день будет умеренным, северо-западного направления.

Холоднее всего в четверг будет в восточных областях Украины. Ночью температура воздуха в Луганской и Харьковской области будет достигать -19 градусов, днем будет -8...-10 градусов. Порывы ветра будут достигать 10 метров в секунду. В течение дня ожидается солнце, без осадков.

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На юге страны будет теплее – днем -3...-5 градусов, а ночью до 10 градусов с отметкой "минус". Кроме того, в течение всего дня будет солнечно.

На западе погода будет сухой и солнечной – днем столбики термометров будут показывать -3...-5 градусов, а ночью опустятся до 12 градусов мороза. Ветер будет северо-западным, осадки не прогнозируются.

На севере ночью ударят сильные морозы – ожидается холод до -16 градусов, а днем будет 6-8 градусов мороза. Снега и дождя синоптики в четверг не прогнозируют.

Погода в Киеве будет, как и на остальной территории Украины, морозной и солнечной. Ночью морозы будут доходить до -16 градусов, днем будет -7...-9. В Киевской области в четверг ночью ожидается до -19 градусов. Днем будет -5...-10. На дорогах будет гололедица.

Отметим, что до конца недели Украину будут накрывать сильные морозы. Ситуация измениться ближе к католическому Рождеству. Термометры в этот день, согласно прогнозам синоптиков, будут показывать плюсовые значения.

Ранее Украинский гидрометцентр обнародовал погодные карты на период до пятницы, 24 декабря, включительно. Подробный прогноз можно просмотреть по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Игорь Кибальчич спрогнозировал мягкую и сравнительно теплую зиму в Украине. По его расчетам погода в декабре-феврале будет без продолжительных морозов и с количеством осадков в пределах нормы.