Украину накроют сильные морозы: в Гидрометцентре уточнили прогноз погоды на неделю. Карты

В Украину пришла настоящая зима с сильными морозами. Несколько дней подряд погода будет классической для этого времени года, хотя в некоторых регионах ночью столбик термометра может опускаться до -19 градусов.

Однако уже накануне католического Рождества погодная ситуация снова может измениться. Возможен даже дневной "плюс". Об этом в эксклюзивном блицинтервью OBOZREVATEL рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха. Далее приводим ее прямую речь.

К нам идут морозы. В ближайшие 3-4 дня температура ночью по Украине будет -7... -14 градусов, в дневные часы -3... -9 градусов.

В Карпатах и на северо-востоке Украины, преимущественно в Черниговской, Сумской, Харьковской областях, 22-23 декабря ночью может быть даже -12... -19 градусов, а в дневные часы -8... -13 градусов.

Видео дня

Поэтому не нужно расслабляться. Мы уже немного забыли такие значения температур. В предыдущие зимы их было совсем немного.

Что касается осадков, то их будет не очень много. Во вторник, 21 декабря, в Украине временами небольшой снег, а в последующие двое суток – в среду и четверг – вообще будет преобладать погода без существенных осадков.

Хочу обратить внимание, что осадки могут задержаться на дорогах и кое-где возможна гололедица.

Это происходит за счет того, что холод к нам поступает с севера, его продуцирует циклон, который находится северо-восточнее нас, над территорией России. Соответственно, холод к нам будет заходить. Но с другой стороны, с запада будет антициклон. В последующие дни он будет больше разворачиваться к нам, поэтому холод зайдет, но фронтальные системы нас не достигнут.

В среду и четверг (22-23 декабря) ожидаются небольшие прояснения, но будет морозная погода.

Есть хорошая новость для тех, кто не любит холодов. Все идет к тому, что в конце недели снова будет потепление, морозы отступят. Насколько интенсивно будет поступать тепло из Атлантики, это уже узнаем через несколько дней, но есть тенденция к потеплению, возможно, даже к плюсовым значениям.

В выходные возможны и осадки. Если у нас идет перемена погоды, это всегда сопровождается осадками. К примеру, уже в пятницу, 24 декабря, фронтальная система может принести в Киев осадки, но и ослабление морозов.

Таким образом, на католическое Рождество возможно ослабление морозов и очередная порция осадков с юго-запада. Пока что в виде снега и мокрого снега.

На Новый год пока не будем загадывать. Но снова может быть очередное похолодание. Такие синоптические периоды длятся по 4-5 дней, когда доминирует один определенный процесс. Таким образом, если в конце этой недели – в начале следующей будет потепление, то снова может быть похолодание.

Украинский гидрометцентр обнародовал погодные карты на период до пятницы, 24 декабря, включительно.

Во вторник, 21 декабря, там прогнозируют усиление морозов на всей территории Украины. Температурный минимум на уровне -13 градусов ожидается в Сумской области, -12 градусов в Черниговской области, -11 градусов в Харьковской и Полтавской областях. Практически всю страну накроет небольшой снег.

В среду, 22 декабря, морозы еще больше усилятся. На севере и востоке ночные показатели могут достигать -16... -18 градусов, на западе и в центре -13 градусов, на юге -11 градусов. В то же время осадки прекратятся, время от времени будет проглядывать солнце.

В четверг, 23 декабря, температура повысится на 1-2 градуса, а на западе ожидается небольшой снег и более существенное потепление. На остальной территории, кроме юга, будут сохраняться достаточно низкие значения ночных температур – до -16 градусов. На юге -8 градусов.

В пятницу, 24 декабря, осадков снова не предвидится, над страной установится малооблачная погода. На востоке возможны ночные морозы до -17 градусов, в центре -12, на западе -8, на юге -9 градусов.