Мокрый снег, дожди и морозы: синоптики предупредили об опасной погоде в пятницу. Карта

Погода в Украине в пятницу, 24 декабря, будет снежной почти во всех областях. Местами пойдут дожди и ожидается штормовой ветер.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. Также ночью синоптики прогнозируют существенные морозы (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Так, мокрый снег и дождь ожидается на западе страны, в остальных регионах мокрый снег. Ночью в западных, а днем по всей Украине порывы ветра достигнут 15-20 м/с, в Карпатах до 25 м/с. Также на дорогах гололедица. Объявлен І уровень опасности (желтый).

Видео дня

Температура воздуха ночью в западных областях будет колебаться от 5 до 9 мороза, на севере, юге и в центре -11… -13, холоднее всего на востоке – до 18 мороза.

Днем будет теплее – на западе +2… +4, в южных областях от 0 до 2 тепла, в остальных регионах от 1 до 5 мороза.

В Киеве в пятницу также пойдет мокрый снег, днем до 2 мороза, а ночью -10… -12.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 декабря Карпаты засыпало снегом, а температура воздуха снизилась до 21 градуса.