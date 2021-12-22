Карпаты засыпало снегом, сугробы достигают метра: ударил мороз до 21 градуса. Фото

За прошедшие несколько дней в Карпатах существенно опустилась температура и выпало очень много снега. В некоторых районах снежный покров достигает одного метра.

О текущих погодных условиях в Карпатах сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook. По состоянию на утро, 22 декабря, на горе Поп Иван зафиксировано 21 градус мороза (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"По состоянию на 9:05 22.12.2021 на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха -21°С, ветер западный, северо-западный 14м/с, облачно с прояснениями. За последние два дня выпало более 50 см свежего снега, местами переметы выше 1 метра", – сообщил поисково-спасательный пост.

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Стоит отметить, что по данным портала Snig.info, практически все горнолыжные курорты на западе Украины покрыл большой снежный покров. По данным синоптиков, сильные морозы сохранятся в Украине еще несколько дней. Однако уже с 25 декабря температура воздуха начнет постепенно повышаться.

Напомним, уже в ближайшее время морозы отступят и столбики термометров поползут вверх. Однако радоваться такому потеплению придется недолго, так как к Новому году возможно очередное похолодание.