Карпаты засыпало снегом, сугробы достигают метра: ударил мороз до 21 градуса. Фото

Алексей Лютиков
Общество
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Карпаты засыпало снегом, сугробы достигают метра: ударил мороз до 21 градуса. Фото

За прошедшие несколько дней в Карпатах существенно опустилась температура и выпало очень много снега. В некоторых районах снежный покров достигает одного метра.

О текущих погодных условиях в Карпатах сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook. По состоянию на утро, 22 декабря, на горе Поп Иван зафиксировано 21 градус мороза (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"По состоянию на 9:05 22.12.2021 на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха -21°С, ветер западный, северо-западный 14м/с, облачно с прояснениями. За последние два дня выпало более 50 см свежего снега, местами переметы выше 1 метра", – сообщил поисково-спасательный пост.

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Стоит отметить, что по данным портала Snig.info, практически все горнолыжные курорты на западе Украины покрыл большой снежный покров. По данным синоптиков, сильные морозы сохранятся в Украине еще несколько дней. Однако уже с 25 декабря температура воздуха начнет постепенно повышаться.

Температура воздуха опустилась до 21 градуса мороза
На горе Поп Иван выпало более 50 см снега
На западе Украины выпало больше одного метра снега
Сугробы в некоторых местах достигают одного метра
Карпаты засыпало снегом
Температура на западе Украины опустилась ниже -20 градусов
Горнолыжные курорты на западе Украины засыпало снегом

Напомним, уже в ближайшее время морозы отступят и столбики термометров поползут вверх. Однако радоваться такому потеплению придется недолго, так как к Новому году возможно очередное похолодание.

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