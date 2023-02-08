Могут ли коммунальщики вручать повестки во время мобилизации и что грозит уклонистам: разъяснение

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, в ходе которой военнообязанным гражданам выдают повестки в ТЦК и СП. Вручать повестки украинцам могут не только сотрудники территориальных центров комплектования.

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При этом за неявку в ТЦК по повестке военнообязанный может быть привлечен к административной или уголовной ответственности. Об этом во время брифинга рассказал начальник Печерского РТЦК и СП в Киеве полковник Сергей Калугин.

По словам Калугина, мера наказания за неявку в ТЦК по повестке зависит от совершенного правонарушения. Если военнообязанный уклоняется от повестки для сверки военно-учетных данных, применяется административная ответственность, которая влечет за собой штраф от 510 до 1700 грн. При этом если гражданин отказывается ставить подпись о получении повестки, то требования к нему могут быть доказаны в присутствии свидетелей.

Кроме того, под административную ответственность также подпадают случаи, когда лицо отказывается выполнять правила воинского учета. Однако если военнообязанный сверил свои военно-учтенные данные, успешно прошел медицинскую комиссию и уклоняется от отправки в воинскую часть, в таком случае наступает уголовная ответственность. Согласно статье 336 УК Украины "Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период", наказывается лишением свободы от 3 до 5 лет.

Также законодательством определен перечень лиц, уполномоченных вручать повестки. К ним кроме сотрудников ТЦК относятся работники органов местного самоуправления; руководители предприятий, учреждений и организаций, а также руководители ЖЭКов или ОСМД. При этом закон не запрещает вручать повестки в общественных местах.

Напомним, в Украине продлены военное положение и всеобщая мобилизация, поэтому мужчин 18-60 лет, не имеющих оснований для отсрочки, могут призвать в армию. К тому же на предыдущем заседании Ставки Верховного главнокомандующего было принято новое решение о мобилизационном процессе.

К слову, несмотря на то что во время действия военного положения и общей мобилизации в Украине выезд из страны мужчинам от 18 до 60 лет запрещен, некоторые военнообязанные могут пересекать границу. В основном это касается сопровождающих.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ограниченная непригодность не является основанием для отсрочки от мобилизации или освобождения от прохождения военной службы, но есть свои особенности. Наше издание собрало разъяснение о том, что означает ограниченная пригодность и отправляют ли таких украинцев воевать на первую линию фронта;

– законодательство Украины четко определяет перечень категорий, имеющих право на отсрочку, хотя воспользоваться ею действительно не всегда просто. Поэтому если потенциальный призывник хочет воспользоваться своим правом на нее, в том числе по состоянию здоровья, нужно еще доказать, что оно у него есть.

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