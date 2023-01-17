Могут отправить ограниченно пригодных к военной службе на фронт при мобилизации: подробное разъяснение

В Украине с 24 февраля 2022 года продолжаются общая мобилизация и военное положение, во время которых не действуют решения о "белом билете", сделанные в мирное время. Ныне военнообязанных мужчин 18-60 лет вызывают для прохождения военно-врачебной комиссии и установления нового заключения.

Видео дня

Ограниченная непригодность не является основанием для отсрочки от мобилизации или освобождения от прохождения военной службы, но здесь есть свои особенности. OBOZREVATEL собрал разъяснение о том, что означает ограниченная пригодность и отправляют ли таких украинцев воевать на первую линию фронта.

Какие категории годности к военной службе существуют в Украине?

Степень пригодности человека к военной службе определяет военно-врачебная комиссия (ВВК). На основании ее решения военнообязанный может быть признан:

– пригодным к военной службе по графам таблицы дополнительных требований к состоянию здоровья "А" 1-11;

– временно непригодным к военной службе, который требует лечения (динамического наблюдения) на определенный срок;

– таким, который подлежит направлению на дополнительное медицинское обследование и повторный медосмотр;

– непригодным к военной службе в мирное время, ограниченно пригодным в военное время;

– непригодным к военной службе с исключением из воинского учета.

Где могут служить ограниченно пригодные?

Как рассказала юрист ОО "Юридична сотня" Юлия Засоба, ограниченная непригодность не является основанием для отсрочки от мобилизации или освобождения от прохождения военной службы.

Человек может быть мобилизован, однако существует список ограничений по здоровью, которые необходимо выполнять при его назначении на место службы.

Согласно приказу Министерства обороны Украины №402, ограниченно пригодные лица непригодны к службе в высокомобильных десантных войсках, плавсоставе, морской пехоте, спецсооружениях.

Вместе с тем они пригодны к службе в:

– частях (подразделениях) обеспечения;

– военных комиссариатах;

– учреждениях, организациях, учебных заведениях.

Можно ли направить ограниченно пригодного человека на фронт?

"Нет прямого запрета относительно направления ограниченно пригодного военнослужащего в ту часть, которая выполняет поставленные ей задачи на передовой, или близко к ней. Это связано с тем, что в законодательстве нет четкого определения "боевая часть", – рассказал юрист Дмитрий Дончак.

По его словам, в случае такого направления должны выполняться следующие условия:

– военнослужащий с ограниченной годностью не может быть направлен на службу в морскую пехоту и в десантно-штурмовые войска.

– в постановлении ВВК, которым была установлена ограниченная пригодность, должно быть четко указано, какие виды службы, какие должности противопоказаны такому военнослужащему с учетом состояния его здоровья;

– должность и вид службы должны быть связаны с деятельностью именно обеспечения воинской части. То есть не может быть должность "стрелок", "гранатометчик" и т. д.

"В то же время вас не могут направить на выполнение работ, связанных с физическим трудом: обустройство блиндажей, окопов и т. д. Если все три условия выполняются, это означает, что в действиях вашего руководства нет признаков нарушения законодательства", – подчеркнул Дончак.

Если хоть одно из условий не выполняется – военнообязанный может подать письменный рапорт на имя командира части и просить перевести на должность, соответствующую состоянию его здоровья.

Как узнать степень пригодности к военной службе?

Специалисты ВВК это делают с помощью Расписания болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень годности военной службы, и Пояснений по применению этого Расписания.

Юристк Юлия Засоба отмечает: если вы не согласны с решением или заключением ВВК, то можете его обжаловать в ВВК высшего уровня или в суде. Чтобы это сделать, нужно подать иск (в суд) или жалобу (в ВВК высшего уровня). Также прилагаются медицинские документы и справка военно-врачебной комиссии. Однако помните, что обжалование постановления ВВК его действие не останавливает!

Если ограниченная пригодность была установлена во время прохождения военной службы там, где невозможно выполнять обязанности по состоянию здоровья, то, по словам юриста, инициируется процедура перевода в подразделения (части) обеспечения, организаций, учреждений или учебных заведений, военных комиссариатов.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как определяют военную специальность мобилизованным в Украине. Также было разъяснение о том, могут ли призвать на службу снятых с воинского учета до начала полномасштабной войны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!