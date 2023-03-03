Что грозит за игнорирование повестки в форме мобилизационного распоряжения: детальное разъяснение

В Украине идет всеобщая мобилизация – проводятся специальные мероприятия, в частности, призыв военнообязанных в ряды Вооруженных сил Украины на военную службу. Законодательством определено, что мужчины от 18 до 60 лет обязаны по вызову Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) явиться в него для взятия на воинский учет.

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Существует четыре вида повесток, которые могут вручить военнообязанным, одна из них – в форме мобилизационного распоряжения, за игнорирование которой грозит уголовная ответственность. Подробнее об этом – далее в материале OBOZREVATEL.

Какие виды повесток бывают?

Вручение повестки не всегда означает, что человека сразу отправят на учебу или на фронт. Это, в первую очередь, делается, чтобы уточнить учетные данные военнообязанных. Согласно украинскому законодательству, есть четыре вида таких документов:

1. Повестка для уточнения учетных данных. Такую призывнику вручают, чтобы уточнить сведения о его личности, семейном положении, месте работы и прочем. Результат проверки может быть разный: при определенных условиях человека могут освободить от службы или дать отсрочку от призыва.

2. Повестка для прохождения медкомиссии. Она обязывает призывника пройти медицинское обследование. После него выдают документ с заключением военно-врачебной комиссии (ВВК), где указывают, пригоден или непригоден человек к военной службе.

3. Повестка-призыв к ВСУ. Это вызов в ТЦК и СП для призыва на военную службу. В документе указывается срок, в который нужно появиться, и перечисленные вещи, которые следует взять с собой. Прежде всего, паспорт, военный билет (временное удостоверение) или удостоверение о приписке к призывному участку (для призывников), а также учетно-послужная карточка и мобилизационное распоряжение (при наличии).

Этот вид повестки может быть вручен даже без предварительного медосмотра, но медкомиссия должна быть проведена обязательно.

4. Мобилизационное распоряжение. Такую повестку вручают, если человек прошел медицинскую комиссию и признан годным для военной службы. В документе указывается, что нужно обязательно явиться в определенный призывной пункт в течение 24 часов после объявления мобилизации.

Отметим, что с января 2023 года в Украине начали выдавать повестки нового образца. Они отличаются тем, что вместо военкоматов в них указаны ТЦК и СП. Также увеличилось количество документов, которые нужно принести: кроме паспорта, военного билета и приписного требуется идентификационный код. Еще один пункт повестки нового образца – военнообязанный будет нести ответственность, если не явится без уважительной причины.

Что грозит за игнорирование повестки в форме мобилизационного распоряжения?

Если проигнорировать повестку в форме мобилизационного распоряжения, может наступить уголовная ответственность в соответствии со ст. 336 УКУ, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

Привлечение к ответственности не происходит автоматически. Как объясняют юристы "Бесплатной правовой помощи", решение по таким делам может принимать только суд.

Одновременно с объявлением подозрения человек получает право на назначение адвоката в соответствии с ЗУ "О безвозмездной правовой помощи", услуги которого оплачивает государство. Для этого нужно подать ходатайство следователю, который занимается делом.

"Следователь выносит постановление о привлечении защитника и для назначения адвоката, направляет его в региональный центр безвозмездной вторичной правовой помощи. После этого назначается адвокат", – отметили правозащитники.

Если же мужчине вручили повестку в форме мобилизационного распоряжения, а у него уже есть отсрочка по результатам предыдущей, по новой он все равно должен явиться в ТЦК и СП.

Получение новой повестки не отменяет предоставленную ранее отсрочку. Но в таком случае необходимо посетить Центр комплектования, поскольку законодательство не определяет периодичность вручения повесток с целью уточнения военно-учетных данных.

Как сообщал OBOZREVATEL, в повестке для уточнения военно-учетных данных указываются дата и время, когда военнообязанный должен явиться в ТЦК и СП. За игнорирование украинцами такой повестки может наступить админответственность – штраф.

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