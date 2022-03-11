"Много погибло, раненых": российский оккупант в разговоре с женой признался, что блицкриг в Украине провалился. Аудио

Виктория Жмайло
Общество
1 минута
10,7 т.
Российские оккупанты в Украине
nosound
Прослушивание новости на данный момент не доступно

Служба безопасности Украины обнародовала аудио перехваченного разговора российских захватчиков, пытавшихся захватить Киев через Бородянку.

Один из них рассказал жене, что блицкриг провален, поэтому они с нетерпением ждут ротации (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"У нас просто мало людей осталось. Многие погибли, много раненых из нашей части, из нашего батальона. Но ходят радостные новости: мы в Беларусь скоро поедем и будем там ждать. Я надеюсь, что нас уже домой отправят", – сказал он.

При этом в СБУ обратились к оккупантам и очертили совсем другую картину.

Видео дня

"Что ж, если вас не отправят домой по ротации, то отправят в одноразовых пакетах для трупов, которые РФ закупила перед вторжением. Бегите с нашей земли и больше не возвращайтесь!" – говорится в заявлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинец высказал в глаза российским оккупантам позицию нашего народа по вторжению РФ и посоветовал немедленно возвращаться.

УкраинаВторжение России в УкраинуСлужба безопасности Украиныstopwar