"Много погибло, раненых": российский оккупант в разговоре с женой признался, что блицкриг в Украине провалился. Аудио

Служба безопасности Украины обнародовала аудио перехваченного разговора российских захватчиков, пытавшихся захватить Киев через Бородянку.

Один из них рассказал жене, что блицкриг провален, поэтому они с нетерпением ждут ротации (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"У нас просто мало людей осталось. Многие погибли, много раненых из нашей части, из нашего батальона. Но ходят радостные новости: мы в Беларусь скоро поедем и будем там ждать. Я надеюсь, что нас уже домой отправят", – сказал он.

При этом в СБУ обратились к оккупантам и очертили совсем другую картину.

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"Что ж, если вас не отправят домой по ротации, то отправят в одноразовых пакетах для трупов, которые РФ закупила перед вторжением. Бегите с нашей земли и больше не возвращайтесь!" – говорится в заявлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинец высказал в глаза российским оккупантам позицию нашего народа по вторжению РФ и посоветовал немедленно возвращаться.